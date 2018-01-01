Повідомили, у яких областях України почали видавати бейбі-бокси





Про це передає



“За інформацією, що є у розпорядженні Мінсоцполітики, станом на 17 вересня 2018 року від Управління ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС) щодо забезпечення соціального захисту та відповідального батьківства в Україні, сім областей України почали отримувати „Пакунки малюка“ для надання породіллям, а саме: Запорізька, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області”, — йдеться у повідомленні міністерства.



Зазначається, що органи соцзахисту населення у цих областях розпочали доставку допомоги тим жінкам, які народили дитину та були виписані з пологових будинків у першій половині вересня.



Станом на 17 вересня до вказаних областей поставлено 2 494 “пакунки малюка”, з яких 411 пакунків уже передані породіллям.



Нагадаємо, за планом, “пакунки малюка” повинні доставити до всіх областей до кінця місяця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У семи областях України породіллі почали отримувати “пакунки малюка”.Про це передає УНН з посиланням на Мінсоцполітики.“За інформацією, що є у розпорядженні Мінсоцполітики, станом на 17 вересня 2018 року від Управління ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС) щодо забезпечення соціального захисту та відповідального батьківства в Україні, сім областей України почали отримувати „Пакунки малюка“ для надання породіллям, а саме: Запорізька, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області”, — йдеться у повідомленні міністерства.Зазначається, що органи соцзахисту населення у цих областях розпочали доставку допомоги тим жінкам, які народили дитину та були виписані з пологових будинків у першій половині вересня.Станом на 17 вересня до вказаних областей поставлено 2 494 “пакунки малюка”, з яких 411 пакунків уже передані породіллям.Нагадаємо, за планом, “пакунки малюка” повинні доставити до всіх областей до кінця місяця.

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