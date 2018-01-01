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Повідомили, у яких областях України почали видавати бейбі-бокси

Повідомили, у яких областях України почали видавати бейбі-бокси
У семи областях України породіллі почали отримувати “пакунки малюка”.

Про це передає УНН з посиланням на Мінсоцполітики.

“За інформацією, що є у розпорядженні Мінсоцполітики, станом на 17 вересня 2018 року від Управління ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС) щодо забезпечення соціального захисту та відповідального батьківства в Україні, сім областей України почали отримувати „Пакунки малюка“ для надання породіллям, а саме: Запорізька, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області”, — йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що органи соцзахисту населення у цих областях розпочали доставку допомоги тим жінкам, які народили дитину та були виписані з пологових будинків у першій половині вересня.

Станом на 17 вересня до вказаних областей поставлено 2 494 “пакунки малюка”, з яких 411 пакунків уже передані породіллям.

Нагадаємо, за планом, “пакунки малюка” повинні доставити до всіх областей до кінця місяця.

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Теги: пакунки малюка
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