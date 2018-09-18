Після Томосу: що буде з Києво-Печерською і Почаївською лаврами





Про це розповів предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет, - передають



Після отримання автокефалії держава, як власник Києво-Печерської та Почаївської лавр, має визнати право нової Української церкви на святині.



«Кому належать церкви як церковні установи? УПЦ Московського патріархату. А коли одна церква буде українською, а інша – російською, кому мають належати українські святині? Звичайно, Українській церкві», – заявив Філарет.



Патріарх зазначив, що більш реальний варіант, коли настоятелі лавр перейдуть разом з храмами в нову УПЦ. У результаті таких дій церква не звертатиметься до держави.



«Ми їх приймемо, все залишиться у мирі, церква далі існуватиме», – сказав Філарет.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після отримання автокефалії Києво-Печерська і Почаївська лаври можуть добровільно перейти до складу новоствореної Української помісної церкви.Про це розповів предстоятель УПЦ Київського патріархату, - передають Факти ICTV із посиланням на РБК Україна.Після отримання автокефалії держава, як власник Києво-Печерської та Почаївської лавр, має визнати право нової Української церкви на святині.«Кому належать церкви як церковні установи? УПЦ Московського патріархату. А коли одна церква буде українською, а інша – російською, кому мають належати українські святині? Звичайно, Українській церкві», – заявив Філарет.Патріарх зазначив, що більш реальний варіант, коли настоятелі лавр перейдуть разом з храмами в нову УПЦ. У результаті таких дій церква не звертатиметься до держави.«Ми їх приймемо, все залишиться у мирі, церква далі існуватиме», – сказав Філарет.

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