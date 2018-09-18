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Після Томосу: що буде з Києво-Печерською і Почаївською лаврами

Після Томосу: що буде з Києво-Печерською і Почаївською лаврами
Після отримання автокефалії Києво-Печерська і Почаївська лаври можуть добровільно перейти до складу новоствореної Української помісної церкви.

Про це розповів предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет, - передають Факти ICTV із посиланням на РБК Україна.

Після отримання автокефалії держава, як власник Києво-Печерської та Почаївської лавр, має визнати право нової Української церкви на святині.

«Кому належать церкви як церковні установи? УПЦ Московського патріархату. А коли одна церква буде українською, а інша – російською, кому мають належати українські святині? Звичайно, Українській церкві», – заявив Філарет.

Патріарх зазначив, що більш реальний варіант, коли настоятелі лавр перейдуть разом з храмами в нову УПЦ. У результаті таких дій церква не звертатиметься до держави.

«Ми їх приймемо, все залишиться у мирі, церква далі існуватиме», – сказав Філарет.


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Теги: томос, Україна
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