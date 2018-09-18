Після Томосу: що буде з Києво-Печерською і Почаївською лаврами
Сьогодні, 04:01
Після отримання автокефалії Києво-Печерська і Почаївська лаври можуть добровільно перейти до складу новоствореної Української помісної церкви.
Про це розповів предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет, - передають Факти ICTV із посиланням на РБК Україна.
Після отримання автокефалії держава, як власник Києво-Печерської та Почаївської лавр, має визнати право нової Української церкви на святині.
«Кому належать церкви як церковні установи? УПЦ Московського патріархату. А коли одна церква буде українською, а інша – російською, кому мають належати українські святині? Звичайно, Українській церкві», – заявив Філарет.
Патріарх зазначив, що більш реальний варіант, коли настоятелі лавр перейдуть разом з храмами в нову УПЦ. У результаті таких дій церква не звертатиметься до держави.
«Ми їх приймемо, все залишиться у мирі, церква далі існуватиме», – сказав Філарет.
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Про це розповів предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет, - передають Факти ICTV із посиланням на РБК Україна.
Після отримання автокефалії держава, як власник Києво-Печерської та Почаївської лавр, має визнати право нової Української церкви на святині.
«Кому належать церкви як церковні установи? УПЦ Московського патріархату. А коли одна церква буде українською, а інша – російською, кому мають належати українські святині? Звичайно, Українській церкві», – заявив Філарет.
Патріарх зазначив, що більш реальний варіант, коли настоятелі лавр перейдуть разом з храмами в нову УПЦ. У результаті таких дій церква не звертатиметься до держави.
«Ми їх приймемо, все залишиться у мирі, церква далі існуватиме», – сказав Філарет.
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