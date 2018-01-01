Врятуймо життя дитині: маленькому лучанину потрібна кошти на лікування

Дмитру Валецькому, у якого виявили страшну хворобу - рак крові.



Про це на своїй сторінці у Галина Падалко.



"Сьогодні вночі Діма з мамою виїхали в Білорусію, де буде проходити курс хіміотерапію ціною 20000$ ,наступний курс 60000$,пересадка кісткового мозку 180000$", - йдеться у дописі.



‭Контакти родичів: +380 (66) 430 75 34‬ (мама Оля), ‭+380 (95) 554 23 29‬ (тітка Юля).



Реквізити для благодійників:

Тато : 5168 7573 2919 0351 Валецький Руслан Олександрович

Тітка: 5168 7572 9655 0694 Валецька Юля Леонідівна

МФО банку: 305299

Рахунок одержувача :29244825509100

Мама:

5168 7573 2919 0369 (Валецька Ольга Леонідівна )



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