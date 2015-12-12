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Україна висилає угорського дипломата через роздачу паспортів. ВІДЕО

Україна висилає угорського дипломата через роздачу паспортів. ВІДЕО
Україна відповість на оприлюднене відео, відзняте в консульстві Угорщини в Береговому, на якому консул роздає угорські паспорти та радить новим громадянам Угорщини приховувати цей факт.

Заяву з приводу цієї ситуації оприлюднив міністр Павло Клімкін, - передає Українська правда.

Міністр наголосив, що для України не стала новиною інформація про роздачу паспортів громадянам України, всупереч українському законодавству. «Ми прекрасно знали, що це відбувається, попереджували угорських колег. Але це (оприлюднене відео) – вже доказ. На цей доказ потрібно реагувати», - пояснив він.

Із заяви Клімкіна випливає, що Україна знає, хто з угорських консульських співробітників став «героєм» цієї зйомки. На прихованому відео, відзнятому у консульстві, видно чоловіка, що допомагає скласти присягу, та жінку, яка інструктує тих, хто отримав паспорти, приховувати цей факт від української влади.

За словами Павла Клімкіна, консул буде позбавлений акредитації і невдовзі залишить Україну.

«Цей консул поїде до Будапешта чи до іншого угорського міста. Але він – просто гвинтик у цій дипломатичній конструкції», - підкреслив міністр, не уточнивши, про кого із задійних дипломатів йдеться.

Клімкін наголосив, що подальший розвиток події залежить від Будапешта. «Є дві опції. Одна опція – це справжня співпраця. Інша опція – це дорога в нікуди. Ми знаємо, що ми маємо робити (за другого сценарію). Вибір – за нашими угорським колегами», - пояснив він.

Водночас, він підкреслив, що за будь-якого розвитку подій Київ продовжить працювати над тим, щоби громадяни угорського походження, зберігаючи культурну самобутність, відчували себе частиною українського суспільства. «Там буде більше України. Щороку більше України. Саме там (на Закарпатті)», - заявив він.



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Теги: політика, скандал
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