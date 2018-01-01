Скандалили з муніципалами: як у Луцьку карають паліїв сміття
Сьогодні, 09:33
Луцькі муніципали штрафують містян за розведення багать, але вони продовжують палити.
Про це йдеться на сторінці муніципальної варти у Facebook.
Черговий випадок самовільного спалювання гілля дерев зафіксували інспектори ГШР департаменту муніципальної варти Луцької міської ради на вулиці Степовій.
На приїзд муніципалів громадяни відреагували негативно, зійшлися мешканці мало не всієї вулиці та почали скандалити. Однак, на особу, яка розвела багаття, інспектори склали адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Про це йдеться на сторінці муніципальної варти у Facebook.
Черговий випадок самовільного спалювання гілля дерев зафіксували інспектори ГШР департаменту муніципальної варти Луцької міської ради на вулиці Степовій.
На приїзд муніципалів громадяни відреагували негативно, зійшлися мешканці мало не всієї вулиці та почали скандалити. Однак, на особу, яка розвела багаття, інспектори склали адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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