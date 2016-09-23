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У Луцьку міняють комісію, яка перейменовує вулиці

У Луцьку міняють комісію, яка перейменовує вулиці
У Луцькраді «переформатовують» комісію, яка відповідає за впорядкування назв вулиць міста.

Про це стало відомо 24 вересня під час постійної комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Так, зауважили, що питання технічне – мовляв, у деяких членів комісії змінилися посади, тож виникла необхідність зміни складу. Зі складу комісії пропонують вивести депутатку Юлію Вусенко та екс-заступника очільника управління містобудування та архітектури Ярослава Матвіїва.

Натомість до складу комісії пропонують включити заступницю начальника управління містобудування та архітектури Софію Гулу, а головою комісії обрати депутат Миколу Федіка.

Зрештою, члени комісії підтримали зміни. Однак остаточне рішення прийме сесія.

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Теги: комісія, Луцькрада
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