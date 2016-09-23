У Луцьку міняють комісію, яка перейменовує вулиці





Про це стало відомо 24 вересня під час постійної комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.



Так, зауважили, що питання технічне – мовляв, у деяких членів комісії змінилися посади, тож виникла необхідність зміни складу. Зі складу комісії пропонують вивести депутатку Юлію Вусенко та екс-заступника очільника управління містобудування та архітектури Ярослава Матвіїва.



Натомість до складу комісії пропонують включити заступницю начальника управління містобудування та архітектури Софію Гулу, а головою комісії обрати депутат Миколу Федіка.



Зрештою, члени комісії підтримали зміни. Однак остаточне рішення прийме сесія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькраді «переформатовують» комісію, яка відповідає за впорядкування назв вулиць міста.Про це стало відомо 24 вересня під час постійної комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Так, зауважили, що питання технічне – мовляв, у деяких членів комісії змінилися посади, тож виникла необхідність зміни складу. Зі складу комісії пропонують вивести депутаткута екс-заступника очільника управління містобудування та архітектуриНатомість до складу комісії пропонують включити заступницю начальника управління містобудування та архітектури, а головою комісії обрати депутатЗрештою, члени комісії підтримали зміни. Однак остаточне рішення прийме сесія.

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