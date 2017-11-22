Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Осінь просто-таки увірвалася в Луцьку. Здається, що вона змінила літо в один лише момент. Й одразу стало сиро, холодно й похмуро.
Раптове похолодання прийшло на Волинь у суботу, 22 вересня. Відтоді сонечко, якщо і з'являлося з-за хмар, то аж надто теплим промінням лучан вже не тішило.
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Сьогодні ж, 24 вересня, у Луцьку із неймовірною силою господарює вітер, який до кісточок пробирає тих, хто ще не дістав із шафи теплий одяг. Вітрисько не тільки здіймає до гори обпале жовте листя, а й гне додолу дерева й змушує докладати більше зусиль тим, хто йде проти його напрямку.
Утім, похмура, сира і сіра осінь теж по-своєму гарна. Аби довести це, Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує добірку осінніх світлин.
Фото - Катерина Приступа
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Раптове похолодання прийшло на Волинь у суботу, 22 вересня. Відтоді сонечко, якщо і з'являлося з-за хмар, то аж надто теплим промінням лучан вже не тішило.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: БАБИНЕ ЛІТО ПОВЕРНЕТЬСЯ НА ВОЛИНЬ ЛИШЕ НА ДВА ДНІ
Сьогодні ж, 24 вересня, у Луцьку із неймовірною силою господарює вітер, який до кісточок пробирає тих, хто ще не дістав із шафи теплий одяг. Вітрисько не тільки здіймає до гори обпале жовте листя, а й гне додолу дерева й змушує докладати більше зусиль тим, хто йде проти його напрямку.
Утім, похмура, сира і сіра осінь теж по-своєму гарна. Аби довести це, Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує добірку осінніх світлин.
Фото - Катерина Приступа
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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