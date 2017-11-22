Похмура осінь у Луцьку. ФОТО

Осінь просто-таки увірвалася в Луцьку. Здається, що вона змінила літо в один лише момент. Й одразу стало сиро, холодно й похмуро.Раптове похолодання прийшло на Волинь у суботу, 22 вересня. Відтоді сонечко, якщо і з'являлося з-за хмар, то аж надто теплим промінням лучан вже не тішило.Сьогодні ж, 24 вересня, у Луцьку із неймовірною силою господарює вітер, який до кісточок пробирає тих, хто ще не дістав із шафи теплий одяг. Вітрисько не тільки здіймає до гори обпале жовте листя, а й гне додолу дерева й змушує докладати більше зусиль тим, хто йде проти його напрямку.Утім, похмура, сира і сіра осінь теж по-своєму гарна. Аби довести це, Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує добірку осінніх світлин.Фото -