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Похмура осінь у Луцьку. ФОТО

Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Осінь просто-таки увірвалася в Луцьку. Здається, що вона змінила літо в один лише момент. Й одразу стало сиро, холодно й похмуро.

Раптове похолодання прийшло на Волинь у суботу, 22 вересня. Відтоді сонечко, якщо і з'являлося з-за хмар, то аж надто теплим промінням лучан вже не тішило.

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Сьогодні ж, 24 вересня, у Луцьку із неймовірною силою господарює вітер, який до кісточок пробирає тих, хто ще не дістав із шафи теплий одяг. Вітрисько не тільки здіймає до гори обпале жовте листя, а й гне додолу дерева й змушує докладати більше зусиль тим, хто йде проти його напрямку.

Утім, похмура, сира і сіра осінь теж по-своєму гарна. Аби довести це, Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує добірку осінніх світлин.

Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО


Фото - Катерина Приступа

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Теги: осінь, Луцьк, фоторепортаж, холод
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