Скандал на Волині: дитмайданчик хочуть збудувати на місці старого кладовища



Люди ж переконані, на цьому цвинтарі — історія села, - пише газета



У 1783 році тут за кошти графа Йосифа Красицького та прихожан був споруджений дерев’яний храм на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці. Десь у цей період на церковних землях було закладене і кладовище.



Приблизно у 30-х роках минулого століття цвинтар втратив своє культове значення, вичерпавши ресурси під поховання. І кладовище занепадало. Однак воно залишалося такою собі зеленою зоною у центрі села. Тут росли розлогі вікові дерева, але ні хрестів, ні надгробків у повоєнні роки уже не було.



У радянську добу прямо по людських кістках і черепах пустили асфальтну дорогу у напрямку села Бузаки.



Років сім-вісім тому стараннями небайдужих жителів на кладовищі встановили православну фігуру – хрест та інформаційну плиту. Адже такі місця вічного спокою охороняють моральні та юридичні закони, регламентуючи до найменших дрібниць, що можна робити на кладовищах, а що — ні.



"За життя наші попередники були такими ж простими людьми, як і ми. Подбати про місце їх поховання — наш святий обов’язок. Це — святе місце, наруги над ним ми не допустимо", — каже мешканка села Марія Сус.



На переконання жінки, це місце впало в око місцевову жителю, будинок якого поряд. Тому спорудити на старому кладовищі дитячий майданчик, вона переконана, — його ініціатива.



Як зазначив у коментарізавідувач відділу історії державного історико-культурного заповідника міста Дубно Юрій Пшеничний, перед забудовою всі давні кладовища обов’язково потрібно досліджувати. І у разі, якщо там збереглися поховання чи є ймовірність під час будівельних робіт викопати останки померлих, то треба спочатку провести перепоховання.



Археолог Андрій Бардецький пояснив, що на таких кладовищах часто могли хоронити померлих під час епідемій. Доки поховання у землі, то ризик заразитися вірусом практично нульовий.



Кажуть, що свого часу на цьому кладовищі сховали у землю церковні дзвони від безбожників. Один із місцевих жителів знав приблизно і місце. Однак рятувальники району, які кілька років тому на прохання мешканців села до пошукових робіт залучили навіть саперну групу з потужним металошукачем, нічого так і не змогли тут виявити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Раків Ліс Камінь-Каширського району сільська рада хотіла облаштувати дитячий майданчик на місці старого кладовища.Люди ж переконані, на цьому цвинтарі — історія села, - пише газета Полісся У 1783 році тут за кошти графа Йосифа Красицького та прихожан був споруджений дерев’яний храм на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці. Десь у цей період на церковних землях було закладене і кладовище.Приблизно у 30-х роках минулого століття цвинтар втратив своє культове значення, вичерпавши ресурси під поховання. І кладовище занепадало. Однак воно залишалося такою собі зеленою зоною у центрі села. Тут росли розлогі вікові дерева, але ні хрестів, ні надгробків у повоєнні роки уже не було.У радянську добу прямо по людських кістках і черепах пустили асфальтну дорогу у напрямку села Бузаки.Років сім-вісім тому стараннями небайдужих жителів на кладовищі встановили православну фігуру – хрест та інформаційну плиту. Адже такі місця вічного спокою охороняють моральні та юридичні закони, регламентуючи до найменших дрібниць, що можна робити на кладовищах, а що — ні."За життя наші попередники були такими ж простими людьми, як і ми. Подбати про місце їх поховання — наш святий обов’язок. Це — святе місце, наруги над ним ми не допустимо", — каже мешканка села Марія Сус.На переконання жінки, це місце впало в око місцевову жителю, будинок якого поряд. Тому спорудити на старому кладовищі дитячий майданчик, вона переконана, — його ініціатива.Як зазначив у коментарізавідувач відділу історії державного історико-культурного заповідника міста Дубно Юрій Пшеничний, перед забудовою всі давні кладовища обов’язково потрібно досліджувати. І у разі, якщо там збереглися поховання чи є ймовірність під час будівельних робіт викопати останки померлих, то треба спочатку провести перепоховання.Археолог Андрій Бардецький пояснив, що на таких кладовищах часто могли хоронити померлих під час епідемій. Доки поховання у землі, то ризик заразитися вірусом практично нульовий.Кажуть, що свого часу на цьому кладовищі сховали у землю церковні дзвони від безбожників. Один із місцевих жителів знав приблизно і місце. Однак рятувальники району, які кілька років тому на прохання мешканців села до пошукових робіт залучили навіть саперну групу з потужним металошукачем, нічого так і не змогли тут виявити.

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