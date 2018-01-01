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Лучанин ледь не вилетів з шоу «Король десертів»

Лучанин ледь не вилетів з шоу «Король десертів»
Лучанин Антон Линда не без проблем зміг подолати ще один етап шоу «Король десертів» на каналі 1+1.

Новий випуск проекту вийшов на екрани вчора, 26 вересня, - пише Перший.

У першому конкурсі учасникам запропонували приготувати десерт із певних інгредієнтів. Лучанину випало працювати із манго, лимонною травою та кокосовим молоком.

«Це досить стандартний для мене набір продуктів, бо я з цим працював», – прокоментував отримані інгредієнти Антон Линда. У нього були такі екзотичні складні продукти, з яких я б не зміг нічого зробити», – зазначив Олег Чередниченко із Миколаєва.

Всі троє суддів розкритикували приготований лучанином десерт. «Я зроблю висновки і ці помилки виправлю», – сказав після дегустації Антон.

На другий конкурс судді винесли із собою корзину з квітами й оголосили завдання: команди учасників повинні були зробити такі самі квіти з масляного крему. На двох тортах-основах повинно було з’явитися оздоблення, ідентичне тому, що й у кошиках. Квіти повинні були бути таких же типів, форм, кольорів і в такій самій кількості. Перемагала та команда, яка виконувала завдання першою.

У результаті група учасників, в складі якої був Антон Линда, впоралася раніше. Судді повважали їхню роботу бездоганною.



За перемогу в цьому змаганні кожен із учасників отримав право надати комусь імунітет, аби той не вибув із шоу. Голосування було таємним. Лучанин проголосував за одесита, зазначивши, що не хотів би лишитися в фіналі з «нецікавим» учасником.

У третьому турі учасники, поділившись на дві команди – чоловіків та жінок, мали зробити величезні торти. Капітаном команди став Антон Линда. Гостями шоу були співачка MamaRika та шоумен Сергій Середа. Саме вони робили замовлення учасникам шоу. Зокрема потрібно було приготувати торти, з яких могли би вискочити стриптизер чи стриптизерка.

Торт команди Антона Линди розкритикували і судді, і «замовники». Крім того, Антон отримав догану за свою неналежну роботу капітана команди. Через це лучанин опинився в кандидатах «на виліт». Проте цього разу Антон Линда лишився в проекті.



Лучанин ледь не вилетів з шоу «Король десертів»
Лучанин ледь не вилетів з шоу «Король десертів»

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Теги: Король десертів, Луцьк, Антон Линда
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