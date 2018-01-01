Імпровізована вистава «Сексуальне чтиво» у Промені

«Сексуальне чтиво» від київського театру «Чорний квадрат».



Це не просто вистава. Це суцільна імпровізація. Про життя, про нас з вами, про відносини зі всім тим, що вони в себе включають. Відверто та смішно про найпотаємніше.



Глядачі задаватимуть ситуацію, а актори втілюватимуть її одразу на сцені.



Квитки на шоу можна придбати на сайті:



Довідка: +380 (68) 525 90 09.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 жовтня у РЦ «Промінь» відбудеться інмпровізаційне шоувід київського театруЦе не просто вистава. Це суцільна імпровізація. Про життя, про нас з вами, про відносини зі всім тим, що вони в себе включають. Відверто та смішно про найпотаємніше.Глядачі задаватимуть ситуацію, а актори втілюватимуть її одразу на сцені.Квитки на шоу можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.

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