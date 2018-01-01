Заммера Луцька пояснив, чому перегородив тротуар біля «Майдану»
Сьогодні, 19:30
Заступник луцького мера Костянтин Петрочук підтвердив, що припаркував неправильно своє авто.
Про це він розповів у коментарі виданню Конкурент.
Нагадаємо, автомобіль заступника Луцького міського голови Костянтина Петрочука "засвітився" у спільноті "АвтоАндони Луцька" – іномарка перегородила частину тротуару.
Як пояснив Костянтин Петрочук, не було більшого місця припаркуватися.
"Насправді можна було б і по-іншому. Всі ми люди, всі робимо помилки. Я не мав місця, де припаркуватися. Знайшов так", – зазначив він.
Також депутат зауважив, що неправильне паркування не є надзвичайною подією для міста, тож і не варта коментування.
"Написали люди, а для чого це коментувати? Це не є подія резонансна, яка варта уваги лучан", – сказав він.
Нагадаємо, нещодавно посадовець потрапив у ДТП на цьому автомобілі на вулиці Кривил Вал.
Як відомо з декларації Костянтина Петрочука, автомобіль Infiniti EX35 2008 року випуску належить його дружині, Олені Петрочук.
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Про це він розповів у коментарі виданню Конкурент.
Нагадаємо, автомобіль заступника Луцького міського голови Костянтина Петрочука "засвітився" у спільноті "АвтоАндони Луцька" – іномарка перегородила частину тротуару.
Як пояснив Костянтин Петрочук, не було більшого місця припаркуватися.
"Насправді можна було б і по-іншому. Всі ми люди, всі робимо помилки. Я не мав місця, де припаркуватися. Знайшов так", – зазначив він.
Також депутат зауважив, що неправильне паркування не є надзвичайною подією для міста, тож і не варта коментування.
"Написали люди, а для чого це коментувати? Це не є подія резонансна, яка варта уваги лучан", – сказав він.
Нагадаємо, нещодавно посадовець потрапив у ДТП на цьому автомобілі на вулиці Кривил Вал.
Як відомо з декларації Костянтина Петрочука, автомобіль Infiniti EX35 2008 року випуску належить його дружині, Олені Петрочук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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