Заммера Луцька пояснив, чому перегородив тротуар біля «Майдану»

Заступник луцького мерапідтвердив, що припаркував неправильно своє авто.Про це він розповів у коментарі виданню Конкурент.Нагадаємо, автомобіль заступника Луцького міського голови Костянтина Петрочука "засвітився" у спільноті "АвтоАндони Луцька" –Як пояснив Костянтин Петрочук, не було більшого місця припаркуватися."Насправді можна було б і по-іншому. Всі ми люди, всі робимо помилки. Я не мав місця, де припаркуватися. Знайшов так", – зазначив він.Також депутат зауважив, що неправильне паркування не є надзвичайною подією для міста, тож і не варта коментування."Написали люди, а для чого це коментувати? Це не є подія резонансна, яка варта уваги лучан", – сказав він.Нагадаємо, нещодавно посадовецьна вулиці Кривил Вал.Як відомо з декларації Костянтина Петрочука, автомобіль Infiniti EX35 2008 року випуску належить його дружині,