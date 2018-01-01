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Заммера Луцька пояснив, чому перегородив тротуар біля «Майдану»

Заммера Луцька пояснив, чому перегородив тротуар біля «Майдану»
Заступник луцького мера Костянтин Петрочук підтвердив, що припаркував неправильно своє авто.

Про це він розповів у коментарі виданню Конкурент.

Нагадаємо, автомобіль заступника Луцького міського голови Костянтина Петрочука "засвітився" у спільноті "АвтоАндони Луцька" – іномарка перегородила частину тротуару.

Як пояснив Костянтин Петрочук, не було більшого місця припаркуватися.

"Насправді можна було б і по-іншому. Всі ми люди, всі робимо помилки. Я не мав місця, де припаркуватися. Знайшов так", – зазначив він.

Також депутат зауважив, що неправильне паркування не є надзвичайною подією для міста, тож і не варта коментування.

"Написали люди, а для чого це коментувати? Це не є подія резонансна, яка варта уваги лучан", – сказав він.

Заммера Луцька пояснив, чому перегородив тротуар біля «Майдану»


Нагадаємо, нещодавно посадовець потрапив у ДТП на цьому автомобілі на вулиці Кривил Вал.

Як відомо з декларації Костянтина Петрочука, автомобіль Infiniti EX35 2008 року випуску належить його дружині, Олені Петрочук.
Заммера Луцька пояснив, чому перегородив тротуар біля «Майдану»

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Теги: Луцьк, автохам, Євгена Сверстюка
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