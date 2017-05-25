Волинянин – призер конкурсу 1+1 за кращий сценарій телесеріалу





У п'ятницю, 28 вересня, на каналі 1+1 відбулось нагородження переможця та призерів проекту за кращий сценарій телесеріалу, - пише



Володарем призового третього місця у номінації «X-серіали» став учитель ЗОШ №10 м. Ковеля Віталій Волосюк, який презентував журі сценарій до серіалу «Прокляття жовтого дракона».



У якості нагороди він отримав можливість безкоштовного навчання у Вищій школі Media & Production за обраним напрямком.



За словами призера, перше та друге місця здобули професіонали цієї справи, які уже не вперше працювали над створенням фільмів та серіалів. 1 місце - Березенчук Олег та його фільм «Люстрован», 2 місце - Петров Юрій, «Старі справи».



Віталій Волосюк каже, що отримав хороший досвід у цьому напрямку діяльності, та й школярі спробували себе у новій якості сценаристів. А можливість пройти навчання у професіоналів кіно та медійної справи буде досить корисним у майбутньому.



За сюжетом серіалу волинянина, молодого перспективного вченого НДІ, Вадима, для втілення своєї наукової роботи направляють в його рідний Поліський край, в якому не був понад 12 років.



За цей час «бурштинова мафія», заради збагачення перетворила природу рідного краю у «місячний пейзаж». Його родич, Ігор, знайшов великий, унікально-цінний самородок бурштину всередині якого знаходиться тварина подібна до дракону.



Про знахідку взнає «бурштинова мафія», яку очолює мер містечка та китайський мільярдер, який боготворить бурштин. Бандити жорстоко збивають Ігоря і калічать одного з його синів. Перед смертю Ігор відкриває таємницю Вадиму, це змінює його життя та світогляд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин опинився серед переможців конкурсу від телеканалу "1+1" у номінації "X-серіали".У п'ятницю, 28 вересня, на каналі 1+1 відбулось нагородження переможця та призерів проекту за кращий сценарій телесеріалу, - пише КовельPost Володарем призового третього місця у номінації «X-серіали» став учитель ЗОШ №10 м. Ковеля, який презентував журі сценарій до серіалу «Прокляття жовтого дракона».У якості нагороди він отримав можливість безкоштовного навчання у Вищій школі Media & Production за обраним напрямком.За словами призера, перше та друге місця здобули професіонали цієї справи, які уже не вперше працювали над створенням фільмів та серіалів. 1 місце -та його фільм «Люстрован», 2 місце -, «Старі справи».Віталій Волосюк каже, що отримав хороший досвід у цьому напрямку діяльності, та й школярі спробували себе у новій якості сценаристів. А можливість пройти навчання у професіоналів кіно та медійної справи буде досить корисним у майбутньому.За сюжетом серіалу волинянина, молодого перспективного вченого НДІ, Вадима, для втілення своєї наукової роботи направляють в його рідний Поліський край, в якому не був понад 12 років.За цей час «бурштинова мафія», заради збагачення перетворила природу рідного краю у «місячний пейзаж». Його родич, Ігор, знайшов великий, унікально-цінний самородок бурштину всередині якого знаходиться тварина подібна до дракону.Про знахідку взнає «бурштинова мафія», яку очолює мер містечка та китайський мільярдер, який боготворить бурштин. Бандити жорстоко збивають Ігоря і калічать одного з його синів. Перед смертю Ігор відкриває таємницю Вадиму, це змінює його життя та світогляд.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію