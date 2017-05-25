Волинянин – призер конкурсу 1+1 за кращий сценарій телесеріалу
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Волинянин опинився серед переможців конкурсу від телеканалу "1+1" у номінації "X-серіали".
У п'ятницю, 28 вересня, на каналі 1+1 відбулось нагородження переможця та призерів проекту за кращий сценарій телесеріалу, - пише КовельPost.
Володарем призового третього місця у номінації «X-серіали» став учитель ЗОШ №10 м. Ковеля Віталій Волосюк, який презентував журі сценарій до серіалу «Прокляття жовтого дракона».
У якості нагороди він отримав можливість безкоштовного навчання у Вищій школі Media & Production за обраним напрямком.
За словами призера, перше та друге місця здобули професіонали цієї справи, які уже не вперше працювали над створенням фільмів та серіалів. 1 місце - Березенчук Олег та його фільм «Люстрован», 2 місце - Петров Юрій, «Старі справи».
Віталій Волосюк каже, що отримав хороший досвід у цьому напрямку діяльності, та й школярі спробували себе у новій якості сценаристів. А можливість пройти навчання у професіоналів кіно та медійної справи буде досить корисним у майбутньому.
За сюжетом серіалу волинянина, молодого перспективного вченого НДІ, Вадима, для втілення своєї наукової роботи направляють в його рідний Поліський край, в якому не був понад 12 років.
За цей час «бурштинова мафія», заради збагачення перетворила природу рідного краю у «місячний пейзаж». Його родич, Ігор, знайшов великий, унікально-цінний самородок бурштину всередині якого знаходиться тварина подібна до дракону.
Про знахідку взнає «бурштинова мафія», яку очолює мер містечка та китайський мільярдер, який боготворить бурштин. Бандити жорстоко збивають Ігоря і калічать одного з його синів. Перед смертю Ігор відкриває таємницю Вадиму, це змінює його життя та світогляд.
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У п'ятницю, 28 вересня, на каналі 1+1 відбулось нагородження переможця та призерів проекту за кращий сценарій телесеріалу, - пише КовельPost.
Володарем призового третього місця у номінації «X-серіали» став учитель ЗОШ №10 м. Ковеля Віталій Волосюк, який презентував журі сценарій до серіалу «Прокляття жовтого дракона».
У якості нагороди він отримав можливість безкоштовного навчання у Вищій школі Media & Production за обраним напрямком.
За словами призера, перше та друге місця здобули професіонали цієї справи, які уже не вперше працювали над створенням фільмів та серіалів. 1 місце - Березенчук Олег та його фільм «Люстрован», 2 місце - Петров Юрій, «Старі справи».
Віталій Волосюк каже, що отримав хороший досвід у цьому напрямку діяльності, та й школярі спробували себе у новій якості сценаристів. А можливість пройти навчання у професіоналів кіно та медійної справи буде досить корисним у майбутньому.
За сюжетом серіалу волинянина, молодого перспективного вченого НДІ, Вадима, для втілення своєї наукової роботи направляють в його рідний Поліський край, в якому не був понад 12 років.
За цей час «бурштинова мафія», заради збагачення перетворила природу рідного краю у «місячний пейзаж». Його родич, Ігор, знайшов великий, унікально-цінний самородок бурштину всередині якого знаходиться тварина подібна до дракону.
Про знахідку взнає «бурштинова мафія», яку очолює мер містечка та китайський мільярдер, який боготворить бурштин. Бандити жорстоко збивають Ігоря і калічать одного з його синів. Перед смертю Ігор відкриває таємницю Вадиму, це змінює його життя та світогляд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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