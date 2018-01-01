Лучани дивитимуться кіно з патрульними поліцейськими

У четвер, 4 жовтня, о 19:00 у приміщенні Молодіжного центру «Youth Сфера» (вул. Винниченка 67, шостий поверх) відбудеться кінопоказ-дискусія фільму «Патруль» за участі Патрульної поліції Волинської області. Організаторами кіноперегляду є проект «Lutsk night cinema».«Цього разу не ми обирали кіно – самі поліціянти захотіли переглянути дану картину, щоб показати, як насправді працює патруль, із чим стикається на роботі та як справляється із проблемами. У багатьох стрічках працівники цієї професії показані абсолютно не так, як у житті. До того ж, фільм є дуже актуальним», – пояснюють організатори, чому саме цю картину взяли на кіноперегляд.Просимо звернути увагу, що на саму стрічку діє вікове обмеження 18+ через деякі сцени. На додачу до того, проект «Lutsk night cinema» пропагує здоровий спосіб життя, тому на захід заборонено приносити алкоголь або приходити у нетверезому стані.Крім фільму та жвавих обговорень, організатори пропонують своїм глядачам чай, каву та печиво, щоб атмосфера заходу була ще більш комфортною.Для участі в події не потрібна реєстрація, вхід вільний.Детальніше про кінопоказ та майбутні заходи можна дізнатися у спільноті організаторів кінопоказу у Луцьку.Слідкуйте за новинами проекту «Lutsk night cinema» на сторінках у Facebook та Instagram.