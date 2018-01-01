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У Луцьку в квартирі знайшли тіло чоловіка. ОНОВЛЕНО. ФОТО

У Луцьку в квартирі знайшли тіло чоловіка. ОНОВЛЕНО. ФОТО
У центрі Луцька на проспекті Волі, 19 сьогодні, 4 жовтня, вранці сталась пожежа.

Про це у повідомили у прес-службі ДСНС, - пишуть Волинські новини.

Як зазначили рятувальники, пожежа сталась у 4-поверховому житловому будинку. Виклик надійшов о 6:44, а вже о 7:10 пожежу ліквідували. Вогонь повністю знищив житлову кімнату, в якій рятувальники виявили тіло чоловіка.

Наразі відомо, що загиблий чоловік 1953 року народження був власником квартири, у якій сталась пожежа.

Наслідки пожежі ліквідовували ще близько 8-ї ранку, тому для проїзду автомобілів перекрили частину вулиці Шопена.

Фото - "Суспільне Волині".
У Луцьку в квартирі знайшли тіло чоловіка. ОНОВЛЕНО. ФОТО
У Луцьку в квартирі знайшли тіло чоловіка. ОНОВЛЕНО. ФОТО
У Луцьку в квартирі знайшли тіло чоловіка. ОНОВЛЕНО. ФОТО
У Луцьку в квартирі знайшли тіло чоловіка. ОНОВЛЕНО. ФОТО

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Теги: пожежа, тіло, смерть
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