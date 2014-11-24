У Луцьку нагородили дітей, які врятували бабусю з пожежі





Врічали нагороди дітям 4 жовтня у Луцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №19, - інформує ДСНС у Волинській області.



Начальник сектору зв’язків із ЗМІ та взаємодії з громадськістю Управління ДСНС у Волинській області підполковник служби цивільного захисту Володимир Нестеров оголосив:



«Нещодавно в Луцьку на проспекті Молоді, 10а в одній з квартир трапилась пожежа. В помешканні перебували двоє дітей та їх бабуся. Вогонь відрізав їм шлях до виходу, дим заважав дихати, полум’я загрожувало поширитись по квартирі. Старший внук, 13-річний учень 7-А класу вашої школи Ілля Олешко не розгубився, зателефонував за номером «101», чітко назвав адресу, розповів що горить і зазначив, що допомоги потребують люди. Потім він з 7-им річним братом Павлом намочив хустинки водою, через які вони всі разом з бабусею дихали, аби не отруїтись продуктами горіння і як могли, стримували полум’я до прибуття допомоги від рятувальників».



Відтак, Іллю та Павлика нагородили цінними подарунками від Волинської обласної організації Добровільного пожежного товариства, а Іллю – також і подякою від начальника Управління ДСНС України у Волинській області генерал-майора служби цивільного захисту Володимира Грушовінчука.



Учні школи, які зібрались в залі, щиро раділи за своїх друзів і однокласників та гучно їм аплодували.









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