Як у Луцьку вітали юристів. ФОТО

День юриста в Україні відзначається щорічно 8 жовтня. Напередодні свята привітали і волинських юристів.Урочистості відбулися в актовому залі юридичного факультету СНУ імені Лесі Українки сьогодні, 5 жовтня 2018 році, - йдеться на сторінці Олександра Савченка у facebook.На захід завітали голова обласної державної адміністрації, заступник Міністра юстиції України, начальник головного територіального управління юстиції у Волинській області, перший заступник голови обласної ради, юристи та інші гості.Привітала юристів і заступник Міністра юстиції України І"Це знаково, що ми, юристи, зустрілися сьогодні в такому гарному навчальному закладі. Наша професія така, що ми постійно повинні навчатися. Починаючи зі студентських років, продовжуючи свій трудовий шлях і будучи навіть реалізованим юристом – ми зобов`язані постійно вчитися – тільки тоді ми зможемо бути успішними".Для керівника найвищої виконавчої гілки влади в області Олександра Савченка це свято теж професійне. З 2002 року він носить почесне звання Заслуженого юриста України."Навіть першокурсники розуміють, наскільки важливою є професія юриста. Успішні юристи – це і успішні політики, прокурори, поліцейські, судді. Тож бажаю вам усмішок, задоволення від виконаної роботи, заслуженої поваги від людей. Вірте в себе, вірте в Україну та розбудовуйте княжу Волинь", - промовив Олександр Ілліч.Окрім теплих слів, юристи отримали нагороди від різних структур. Зокрема, за сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у реалізацію державної правової політики та з нагоди професійного свята – Дня юриста нагороджено Почесною грамотою обласної державної адміністрації працівників Головного територіального управління юстиції у Волинській області:- заступника начальника Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти – начальника відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи;- головного спеціаліста відділу організації та контролю за виконанням рішень Управління державної виконавчої служби.