У луцькому звіринці запрошують на свято гарбуза.Про це йдеться на сторінці установи у Facebook.Зазначають, що дійство відбудеться 21 жовтня, о 12:00.«Програма - як завжди - насичена і цікава: квести, майстер-класи, показові годівлі та частування гарбузовою кашею. І – теж, як завжди – безліч нових сюрпризів від організаторів та учасників дійства.Тож негайно робіть позначки у календарі, аби не забути прийти у місце найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста», – запрошують у дописі.У звіринці зазначають, що графік роботи – з 10:00 до 18:00, без свят та вихідних (до переведення годинників).