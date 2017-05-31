У луцькому звіринці запрошують на свято гарбуза
Сьогодні, 09:30
У луцькому звіринці запрошують на свято гарбуза.
Про це йдеться на сторінці установи у Facebook.
Зазначають, що дійство відбудеться 21 жовтня, о 12:00.
«Програма - як завжди - насичена і цікава: квести, майстер-класи, показові годівлі та частування гарбузовою кашею. І – теж, як завжди – безліч нових сюрпризів від організаторів та учасників дійства.
Тож негайно робіть позначки у календарі, аби не забути прийти у місце найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста», – запрошують у дописі.
У звіринці зазначають, що графік роботи – з 10:00 до 18:00, без свят та вихідних (до переведення годинників).
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Про це йдеться на сторінці установи у Facebook.
Зазначають, що дійство відбудеться 21 жовтня, о 12:00.
«Програма - як завжди - насичена і цікава: квести, майстер-класи, показові годівлі та частування гарбузовою кашею. І – теж, як завжди – безліч нових сюрпризів від організаторів та учасників дійства.
Тож негайно робіть позначки у календарі, аби не забути прийти у місце найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста», – запрошують у дописі.
У звіринці зазначають, що графік роботи – з 10:00 до 18:00, без свят та вихідних (до переведення годинників).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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