Джаред Лето і Олег Винник мають свої міні-копії від луцької майстрині. ВІДЕО
Сьогодні, 11:45
У Луцьку майстриня Іванка Морем виготовляє ляльки за фото.
За вісім років дівчина зробила їх вже майже 4 тисяч, -йдеться у сюжеті ТСН.
І хоча зроблені вони за однаковою технологією, кожна лялька виходить щоразу неповторною.
"Це якісь маленькі створіння, до який я відношуся дуже серйозно. Мені здається, коли у них закарбований настрій, то вони теж такі трохи живі", - ділиться Іванка.
Майстриня використовує лише натуральні матеріали: каркас майструє з дроту, а одяг із тканин та ниток, щоразу імпровізує з декором. Тож кожна її лялька - неповторна, та серед них нема жодної сумної.
"Принципово всі усміхаються. Не роблю сумних, бо негативу і так вистачає в світі", - вважає майстриня.
Є серед робіт дівчини і ляльки-віпи: ведучий передачі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров, співачка Джамала, улюбленець жінок Олег Винник, а от її кумир, відомий співак і актор Джаред Лето навіть репоснув фото свої копії.
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За вісім років дівчина зробила їх вже майже 4 тисяч, -йдеться у сюжеті ТСН.
І хоча зроблені вони за однаковою технологією, кожна лялька виходить щоразу неповторною.
"Це якісь маленькі створіння, до який я відношуся дуже серйозно. Мені здається, коли у них закарбований настрій, то вони теж такі трохи живі", - ділиться Іванка.
Майстриня використовує лише натуральні матеріали: каркас майструє з дроту, а одяг із тканин та ниток, щоразу імпровізує з декором. Тож кожна її лялька - неповторна, та серед них нема жодної сумної.
"Принципово всі усміхаються. Не роблю сумних, бо негативу і так вистачає в світі", - вважає майстриня.
Є серед робіт дівчини і ляльки-віпи: ведучий передачі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров, співачка Джамала, улюбленець жінок Олег Винник, а от її кумир, відомий співак і актор Джаред Лето навіть репоснув фото свої копії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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