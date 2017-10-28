Джаред Лето і Олег Винник мають свої міні-копії від луцької майстрині. ВІДЕО

Іванка Морем виготовляє ляльки за фото.



За вісім років дівчина зробила їх вже майже 4 тисяч, -йдеться у сюжеті



І хоча зроблені вони за однаковою технологією, кожна лялька виходить щоразу неповторною.



"Це якісь маленькі створіння, до який я відношуся дуже серйозно. Мені здається, коли у них закарбований настрій, то вони теж такі трохи живі", - ділиться Іванка.



Майстриня використовує лише натуральні матеріали: каркас майструє з дроту, а одяг із тканин та ниток, щоразу імпровізує з декором. Тож кожна її лялька - неповторна, та серед них нема жодної сумної.



"Принципово всі усміхаються. Не роблю сумних, бо негативу і так вистачає в світі", - вважає майстриня.



Є серед робіт дівчини і ляльки-віпи: ведучий передачі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров, співачка Джамала, улюбленець жінок Олег Винник, а от її кумир, відомий співак і актор Джаред Лето навіть репоснув фото свої копії.





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