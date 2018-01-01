На Львівщині Mercedes з «викраденою» нареченою влетів у дерево. ФОТО
Сьогодні, 13:55
У Пустомитівському районі Львівської області автомобіль влетів у дерево.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 жовтня близько першої ночі неподалік відпочинкової бази, розташованої в одному з сіл Пустомитівського району, – повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.
Як попередньо встановили правоохоронці, під час традиційного «викрадення нареченої», водій автомобіля Mercedes, у якому перебувала наречена та весільні гості, не впорався з керуванням, внаслідок чого авто в'їхало в дерево.
Під час ДТП тілесні ушкодження отримали п’ятеро осіб: наречена - 22-річна киянка, у якої діагностували садна та забої, 30-річний мешканець Трускавця, якого госпіталізували у реанімаційне відділення однієї з львівських лікарень, а також троє мешканців Київської області віком 32, 34 та 36 років, один з яких також перебуває у реанімації.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.
Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Проводиться досудове розслідування.
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Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 жовтня близько першої ночі неподалік відпочинкової бази, розташованої в одному з сіл Пустомитівського району, – повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.
Як попередньо встановили правоохоронці, під час традиційного «викрадення нареченої», водій автомобіля Mercedes, у якому перебувала наречена та весільні гості, не впорався з керуванням, внаслідок чого авто в'їхало в дерево.
Під час ДТП тілесні ушкодження отримали п’ятеро осіб: наречена - 22-річна киянка, у якої діагностували садна та забої, 30-річний мешканець Трускавця, якого госпіталізували у реанімаційне відділення однієї з львівських лікарень, а також троє мешканців Київської області віком 32, 34 та 36 років, один з яких також перебуває у реанімації.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.
Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Проводиться досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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На Львівщині Mercedes з «викраденою» нареченою влетів у дерево. ФОТО
Сьогодні, 13:55