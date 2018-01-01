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На Львівщині Mercedes з «викраденою» нареченою влетів у дерево. ФОТО

На Львівщині Mercedes з «викраденою» нареченою влетів у дерево. ФОТО
У Пустомитівському районі Львівської області автомобіль влетів у дерево.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 жовтня близько першої ночі неподалік відпочинкової бази, розташованої в одному з сіл Пустомитівського району, – повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, під час традиційного «викрадення нареченої», водій автомобіля Mercedes, у якому перебувала наречена та весільні гості, не впорався з керуванням, внаслідок чого авто в'їхало в дерево.

Під час ДТП тілесні ушкодження отримали п’ятеро осіб: наречена - 22-річна киянка, у якої діагностували садна та забої, 30-річний мешканець Трускавця, якого госпіталізували у реанімаційне відділення однієї з львівських лікарень, а також троє мешканців Київської області віком 32, 34 та 36 років, один з яких також перебуває у реанімації.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування.
На Львівщині Mercedes з «викраденою» нареченою влетів у дерево. ФОТО
На Львівщині Mercedes з «викраденою» нареченою влетів у дерево. ФОТО
На Львівщині Mercedes з «викраденою» нареченою влетів у дерево. ФОТО
На Львівщині Mercedes з «викраденою» нареченою влетів у дерево. ФОТО
На Львівщині Mercedes з «викраденою» нареченою влетів у дерево. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Львівщина
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