На Львівщині Mercedes з «викраденою» нареченою влетів у дерево. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 жовтня близько першої ночі неподалік відпочинкової бази, розташованої в одному з сіл Пустомитівського району, – повідомили у прес-службі



Як попередньо встановили правоохоронці, під час традиційного «викрадення нареченої», водій автомобіля Mercedes, у якому перебувала наречена та весільні гості, не впорався з керуванням, внаслідок чого авто в'їхало в дерево.



Під час ДТП тілесні ушкодження отримали п’ятеро осіб: наречена - 22-річна киянка, у якої діагностували садна та забої, 30-річний мешканець Трускавця, якого госпіталізували у реанімаційне відділення однієї з львівських лікарень, а також троє мешканців Київської області віком 32, 34 та 36 років, один з яких також перебуває у реанімації.



За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.



Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.



Проводиться досудове розслідування.



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