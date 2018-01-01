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У «Промені» відбудеться захід, який сприятиме розвитку Луцька*

У «Промені» відбудеться захід, який сприятиме розвитку Луцька*
11 жовтня о 18:00 у Grand Central, що на 4-му поверсі розважального центру «Промінь» відбудеться захід «Листи місту. Що ти залишиш після себе?».

Листи місту – серія візіонерських зустрічей, щоб ближче познайомитися із тими, хто вже творить майбутнє Луцька.

Цей формат допоможе змінити сприйняття міста, відкрити нові атмосферні локації, знайти нових друзів та провести час із користю.

На це ми насправді розраховуємо, бо наші спікери творять майбутнє Луцька на перетині культурного, соціального, політичного та мистецького життя. І все це ми робимо у ненав’язливій творчій атмосфері – без пропаганди, нудної бюрократії та персонального «піару».

Аудиторія: активні в житті міста представники бізнесу, мистецтва, культури, лідери думок, які готові залишити слід в історії Луцька, або вже це зробили.

Локації заходу:
- 2 фотозони;
- спікер-зона; (зустріч із творцями майбутнього Луцька, декламування віршів відомими
людьми міста);
- виставка фотографій Луцька міжвоєнного періоду;
- атракція з написання листів місту, які законсервуємо в банку та передамо в архів або на пошту.

Вхід вільний. Планується 50-75 людей для старту.
У «Промені» відбудеться захід, який сприятиме розвитку Луцька*


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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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