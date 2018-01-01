На Львівщині 10-річна дитина – у тяжкому стані через укус гадюки





Про це повідомляє



Гадюка напала недалеко від дому у селі. Із сильним болем дитину одразу шпиталізували.



Спочатку до найближчої районної лікарні, далі негайно транспортували до Львова.



Медики кажуть, стан дівчинки середньої важкості та життю нічого не загрожує. Завдяки швидкій реакції рятівників отрута не встигла потрапити до кровотоку.



Медики кажуть, зазвичай змії кусають, бо захищаються. Зараз активізувалися, бо тепло.



При укусі, додають, головне не панікувати, пити багато рідини та якнайшвидше дістатися лікарні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Львівщині 10-річну дівчинку плазун вжалив у ногу.Про це повідомляє ТСН Гадюка напала недалеко від дому у селі. Із сильним болем дитину одразу шпиталізували.Спочатку до найближчої районної лікарні, далі негайно транспортували до Львова.Медики кажуть, стан дівчинки середньої важкості та життю нічого не загрожує. Завдяки швидкій реакції рятівників отрута не встигла потрапити до кровотоку.Медики кажуть, зазвичай змії кусають, бо захищаються. Зараз активізувалися, бо тепло.При укусі, додають, головне не панікувати, пити багато рідини та якнайшвидше дістатися лікарні

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