«Розумні каси» у гіпермаркеті «Там Там». ФОТО*
Сьогодні, 09:36
У гіпермаркеті «ТАМ ТАМ» працює «розумна каса» самообслуговування. Відтепер, лучани та гості міста можуть самостійно оплачувати свої покупки без допомоги касира.
«Ця інновація чудово зарекомендувала себе у розвинених країнах, де безготівковий розрахунок у супермаркетах та маленьких продуктових магазинах - вважається нормою. Ця послуга не тільки сприяє пришвидшенню здійснення покупки, а і демонструє головні наші принципи роботи із покупцями що засновані на довірі та лояльності.
До кінця жовтня 2018 року в торгівельному залі буде встановлено 6 «розумних кас» задля вдосконалення гіпермаркету та підвищення рівня комфорту обслуговування наших покупців», – зазначила керуюча гіпермаркету «ТАМ ТАМ» Олена Іванова.
«Розумна каса» забезпечить продуктивність касових ліній, адже розрахунок за покупки можна проводити карткою будь-якого банку.
Спробуйте нову якість обслуговування, завітайте до гіпермаркету «Там Там»!
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«Ця інновація чудово зарекомендувала себе у розвинених країнах, де безготівковий розрахунок у супермаркетах та маленьких продуктових магазинах - вважається нормою. Ця послуга не тільки сприяє пришвидшенню здійснення покупки, а і демонструє головні наші принципи роботи із покупцями що засновані на довірі та лояльності.
До кінця жовтня 2018 року в торгівельному залі буде встановлено 6 «розумних кас» задля вдосконалення гіпермаркету та підвищення рівня комфорту обслуговування наших покупців», – зазначила керуюча гіпермаркету «ТАМ ТАМ» Олена Іванова.
«Розумна каса» забезпечить продуктивність касових ліній, адже розрахунок за покупки можна проводити карткою будь-якого банку.
Спробуйте нову якість обслуговування, завітайте до гіпермаркету «Там Там»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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