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«Розумні каси» у гіпермаркеті «Там Там». ФОТО*

«Розумні каси» у гіпермаркеті «Там Там». ФОТО*
У гіпермаркеті «ТАМ ТАМ» працює «розумна каса» самообслуговування. Відтепер, лучани та гості міста можуть самостійно оплачувати свої покупки без допомоги касира.

«Ця інновація чудово зарекомендувала себе у розвинених країнах, де безготівковий розрахунок у супермаркетах та маленьких продуктових магазинах - вважається нормою. Ця послуга не тільки сприяє пришвидшенню здійснення покупки, а і демонструє головні наші принципи роботи із покупцями що засновані на довірі та лояльності.

До кінця жовтня 2018 року в торгівельному залі буде встановлено 6 «розумних кас» задля вдосконалення гіпермаркету та підвищення рівня комфорту обслуговування наших покупців», – зазначила керуюча гіпермаркету «ТАМ ТАМ» Олена Іванова.

«Розумна каса» забезпечить продуктивність касових ліній, адже розрахунок за покупки можна проводити карткою будь-якого банку.
Спробуйте нову якість обслуговування, завітайте до гіпермаркету «Там Там»!

«Розумні каси» у гіпермаркеті «Там Там». ФОТО*
«Розумні каси» у гіпермаркеті «Там Там». ФОТО*

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Теги: Там Там
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