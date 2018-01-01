«Розумні каси» у гіпермаркеті «Там Там». ФОТО*

У гіпермаркеті «ТАМ ТАМ» працює «розумна каса» самообслуговування. Відтепер, лучани та гості міста можуть самостійно оплачувати свої покупки без допомоги касира.«Ця інновація чудово зарекомендувала себе у розвинених країнах, де безготівковий розрахунок у супермаркетах та маленьких продуктових магазинах - вважається нормою. Ця послуга не тільки сприяє пришвидшенню здійснення покупки, а і демонструє головні наші принципи роботи із покупцями що засновані на довірі та лояльності.До кінця жовтня 2018 року в торгівельному залі буде встановлено 6 «розумних кас» задля вдосконалення гіпермаркету та підвищення рівня комфорту обслуговування наших покупців», – зазначила керуюча гіпермаркету «ТАМ ТАМ» Олена Іванова.«Розумна каса» забезпечить продуктивність касових ліній, адже розрахунок за покупки можна проводити карткою будь-якого банку.Спробуйте нову якість обслуговування, завітайте до гіпермаркету «Там Там»!