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У луцьку «Ласку» привезли пса, якого покалічили на собачих боях

У луцьку «Ласку» привезли пса, якого покалічили на собачих боях
До комунального підприємсва "Ласка" у Луцьку потрапив покалічений собака, тож тут підозрюють, що тварину залучали до собачих боїв.

Про це написали на сторінці КП у мережі Facebook.

У нас є метис стафа Сем. Ми його називали Квазімодо до того як дізнались його справжнє ім'я. Він до нас попав покалічений та з дивними кашлями. Як виявилось, це собака, яку виставляли на боях. І от коли він програв - його пошматувала інша собака та прокусила горло - від нього позбавились...здали. Ця собака довіряє лише свому годувальнику, на решту ричить. Його можуть оглянути лікарі, лише попередьо давши снодійне.
Тварина не винна - її такою зробила людина. Кажуть він зовсім інший до цього бою", - йдеться у дописі.

Відтак, на підприємстві просять небайдужих повідомляти, якщо вони знають про такі факти жорстокого поводження тварин, яке призводить до каліцтва і смерті.

"Якщо вам щось відомо- одразу телефонуйте нам 095 0022810 або у поліцію - 102. Це жорстоке поводження з тваринами і за це кримінальна відповідальність", - пишуть на сторінці КП.

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Теги: КП Ласка, собака
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