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У Києві жінка випала з вікна полового будинку і розбилася на смерть

У Києві жінка випала з вікна полового будинку і розбилася на смерть
У пологовому будинку на вулиці Багговутівській, що у Києві, 32-річна жінка випала з вікна палати на сьомому поверсі та загинула.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає ТСН.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався 21 жовтня вночі.

«За адресою негайно прибули екіпажі патрульних поліцейських  та слідчо-оперативна група районного управління поліції. На місці події лікарі констатували смерть жінки», йдеться в повідомлені.

Також в поліції зазначили, що загибла кілька днів тому народила двійню.

За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а тіло направили на експертизу.

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Теги: Київ, породілля
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