У Києві жінка випала з вікна полового будинку і розбилася на смерть





Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає



За інформацією правоохоронців, інцидент стався 21 жовтня вночі.



«За адресою негайно прибули екіпажі патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група районного управління поліції. На місці події лікарі констатували смерть жінки», йдеться в повідомлені.



Також в поліції зазначили, що загибла кілька днів тому народила двійню.



За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а тіло направили на експертизу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пологовому будинку на вулиці Багговутівській, що у Києві, 32-річна жінка випала з вікна палати на сьомому поверсі та загинула.Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає ТСН За інформацією правоохоронців, інцидент стався 21 жовтня вночі.«За адресою негайно прибули екіпажі патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група районного управління поліції. На місці події лікарі констатували смерть жінки», йдеться в повідомлені.Також в поліції зазначили, що загибла кілька днів тому народила двійню.За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а тіло направили на експертизу.

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