У Києві жінка випала з вікна полового будинку і розбилася на смерть
Сьогодні, 15:27
У пологовому будинку на вулиці Багговутівській, що у Києві, 32-річна жінка випала з вікна палати на сьомому поверсі та загинула.
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає ТСН.
За інформацією правоохоронців, інцидент стався 21 жовтня вночі.
«За адресою негайно прибули екіпажі патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група районного управління поліції. На місці події лікарі констатували смерть жінки», йдеться в повідомлені.
Також в поліції зазначили, що загибла кілька днів тому народила двійню.
За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а тіло направили на експертизу.
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Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає ТСН.
За інформацією правоохоронців, інцидент стався 21 жовтня вночі.
«За адресою негайно прибули екіпажі патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група районного управління поліції. На місці події лікарі констатували смерть жінки», йдеться в повідомлені.
Також в поліції зазначили, що загибла кілька днів тому народила двійню.
За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а тіло направили на експертизу.
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