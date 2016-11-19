У Львові жінка випала з травмаю: її госпіталізували





Про це повідомили на Гарячій лінії міста, передає



«За попередніми даними, у 65-річної потерпілої — травма голови та перелом гомілки. Її госпіталізували у восьму міську лікарню. Обставини інциденту встановлюються», — повідомили на Гарячій лінії міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові з трамваю, під час руху, випала жінка. Її госпіталізували до лікарні.Про це повідомили на Гарячій лінії міста, передає УНН «За попередніми даними, у 65-річної потерпілої — травма голови та перелом гомілки. Її госпіталізували у восьму міську лікарню. Обставини інциденту встановлюються», — повідомили на Гарячій лінії міста.

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