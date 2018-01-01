У Луцьку нагородили «заслужених» діячів, «відмінних» волонтерів і професіоналів. ФОТО

У стінах Волинської обласної державної адміністрації вручили низку нагород та подяк волонтерам, заслуженим вчителям та іншим діячам, досягнення яких відзначили на державному рівні.Нагородження відбулося 24 жовтня.Голова ОДАзауважив, що нині має приємну місію.«У нас багато людей, які прославляють Волинь, нашу землю і доводять, що волиняни дуже позитивні енергійні та результативні люди»,- мовив Савченко. Відтак, він взявся до нагородження.Він вручив низку президентських відзнак. Так, нагороду «Заслужений лікар України» вручив завідувачу хірургічного відділення лікувально-профілактичного закладу "Волинський обласний госпіталь ветеранів війни", відзнаку «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» отримала заступник директора комунального закладу «Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з видів боротьби» Волинської обласної ради. Вчителька КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука»отримала відзнаку «Заслужений вчитель України».Відзнаку «Заслужений працівник освіти України» вручили директорові Луцького центру професійно-технічної освітита викладачеві Луцького педагогічного коледжуЗа добровільне забезпечення проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, волонтерську діяльність, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції у період її проведення відзнаки Президента «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» отримали: капеланита, а також волонтериНачальнику управління туризму та промоції Луцькрадивручили подяку прем’ра за особистий внесок у забезпечення культурного розвитку регіону. Окрім того, подяки ОДА за багаторічну сумлінну працю та, високопрофесійне виконання службових обов’язків вручили начальнику юридичного управління, а за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я, активну громадянську позицію «подякували» завідувачу зубопротезного кабінету «Волинського обласного госпіталю інвалідів війни»