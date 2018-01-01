У Луцьку нагородили «заслужених» діячів, «відмінних» волонтерів і професіоналів. ФОТО
Сьогодні, 13:31
У стінах Волинської обласної державної адміністрації вручили низку нагород та подяк волонтерам, заслуженим вчителям та іншим діячам, досягнення яких відзначили на державному рівні.
Нагородження відбулося 24 жовтня.
Голова ОДА Олександр Савченко зауважив, що нині має приємну місію.
«У нас багато людей, які прославляють Волинь, нашу землю і доводять, що волиняни дуже позитивні енергійні та результативні люди»,- мовив Савченко. Відтак, він взявся до нагородження.
Він вручив низку президентських відзнак. Так, нагороду «Заслужений лікар України» вручив завідувачу хірургічного відділення лікувально-профілактичного закладу "Волинський обласний госпіталь ветеранів війни" Олександру Кругялку, відзнаку «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» отримала заступник директора комунального закладу «Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з видів боротьби» Волинської обласної ради Людмила Бондарєва. Вчителька КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука» Марія Стасюк отримала відзнаку «Заслужений вчитель України».
Відзнаку «Заслужений працівник освіти України» вручили директорові Луцького центру професійно-технічної освіти Ользі Завацькій та викладачеві Луцького педагогічного коледжу Василю Шкобі.
За добровільне забезпечення проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, волонтерську діяльність, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції у період її проведення відзнаки Президента «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» отримали: капелани Віталій Антонюк та Юрій Здебський, а також волонтери Павло Будь і Оксана Демчинська.
Начальнику управління туризму та промоції Луцькради Катерині Теліпській вручили подяку прем’ра за особистий внесок у забезпечення культурного розвитку регіону. Окрім того, подяки ОДА за багаторічну сумлінну працю та, високопрофесійне виконання службових обов’язків вручили начальнику юридичного управління Віталію Потапенку, а за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я, активну громадянську позицію «подякували» завідувачу зубопротезного кабінету «Волинського обласного госпіталю інвалідів війни» Анатолію Третяку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагородження відбулося 24 жовтня.
Голова ОДА Олександр Савченко зауважив, що нині має приємну місію.
«У нас багато людей, які прославляють Волинь, нашу землю і доводять, що волиняни дуже позитивні енергійні та результативні люди»,- мовив Савченко. Відтак, він взявся до нагородження.
Він вручив низку президентських відзнак. Так, нагороду «Заслужений лікар України» вручив завідувачу хірургічного відділення лікувально-профілактичного закладу "Волинський обласний госпіталь ветеранів війни" Олександру Кругялку, відзнаку «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» отримала заступник директора комунального закладу «Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з видів боротьби» Волинської обласної ради Людмила Бондарєва. Вчителька КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука» Марія Стасюк отримала відзнаку «Заслужений вчитель України».
Відзнаку «Заслужений працівник освіти України» вручили директорові Луцького центру професійно-технічної освіти Ользі Завацькій та викладачеві Луцького педагогічного коледжу Василю Шкобі.
За добровільне забезпечення проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, волонтерську діяльність, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції у період її проведення відзнаки Президента «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» отримали: капелани Віталій Антонюк та Юрій Здебський, а також волонтери Павло Будь і Оксана Демчинська.
Начальнику управління туризму та промоції Луцькради Катерині Теліпській вручили подяку прем’ра за особистий внесок у забезпечення культурного розвитку регіону. Окрім того, подяки ОДА за багаторічну сумлінну працю та, високопрофесійне виконання службових обов’язків вручили начальнику юридичного управління Віталію Потапенку, а за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я, активну громадянську позицію «подякували» завідувачу зубопротезного кабінету «Волинського обласного госпіталю інвалідів війни» Анатолію Третяку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В Україні заборонили ліки від хвороби Паркісона та глаукоми
Сьогодні, 14:02
У Нововолинську запрацював «Open Space». ФОТО
Сьогодні, 13:42
У Луцьку нагородили «заслужених» діячів, «відмінних» волонтерів і професіоналів. ФОТО
Сьогодні, 13:31
17 п'яних і один покусаний: «веселі» вихідні у луцькій лікарні
Сьогодні, 13:25
У місті на Волині спалахнув хлібовоз
Сьогодні, 13:15