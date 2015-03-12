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Газовики пояснили, чому у волинян вибухали лічильники

Газовики пояснили, чому у волинян вибухали лічильники
У селищі міського типу Дубище на Волині сталася нештатна ситуація на шафовому регуляторному пункті газу (ШРП).

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ПАТ «Волиньгаз» у соціальній мережі Facebook.

У селищі Дубище Рожищенського району на вулиці Зеленій на ШРП №1 (шафовому регуляторному пункті газу), який виготовлено у 1993 році та введено в експлуатацію у 1994 році, під час проведення регламентних робіт виникла нештатна ситуація.

Система газопостачання від цієї ШРП забезпечує 48 абонентів природним газом.

Під час виникнення позаштатної ситуації на газорегулюючому обладнані відбулось підвищення тиску в мережі, що призвело до виходу з ладу засобів вимірювання в 19 абонентів.

«Додатково проведено обстеження внутрішньо - будинкової системи газопостачання, вузли обліку газу були зняті на чергову повірку з метою встановлення їх придатності до подальшої експлуатації», -розповів головний інженер ПАТ «Волиньгаз» Андрій Цибульський.


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Теги: газ, аварія
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