Газовики пояснили, чому у волинян вибухали лічильники

У селищі міського типу Дубище на Волині сталася нештатна ситуація на шафовому регуляторному пункті газу (ШРП).Про це йдеться у повідомленні на сторінці ПАТ «Волиньгаз» у соціальній мережі Facebook.У селищі Дубище Рожищенського району на вулиці Зеленій на ШРП №1 (шафовому регуляторному пункті газу), який виготовлено у 1993 році та введено в експлуатацію у 1994 році, під час проведення регламентних робіт виникла нештатна ситуація.Система газопостачання від цієї ШРП забезпечує 48 абонентів природним газом.Під час виникнення позаштатної ситуації на газорегулюючому обладнані відбулось підвищення тиску в мережі, що призвело дов 19 абонентів.«Додатково проведено обстеження внутрішньо - будинкової системи газопостачання, вузли обліку газу були зняті на чергову повірку з метою встановлення їх придатності до подальшої експлуатації», -розповів головний інженер ПАТ «Волиньгаз»