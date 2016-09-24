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У Луцьку привітали автомобілістів та дорожників з професійним святом. ФОТО

У Луцьку привітали автомобілістів та дорожників з професійним святом. ФОТО
У Волинській облдержадміністрації відзначили автомобілістів та дорожників краю.

Про це написав голова ОДА Олександр Савченко на своїй сторінці у Facebook.

День автомобіліста і дорожника — професійне свято працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства України.

Відзначають його щорічно в останню неділю жовтня. В облдержадміністрації привітали й волинських працівників галузі. Урочистості відбулися сьогодні, 26 жовтня 2018 року.

Голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко відзначив, що це свято йому близьке, адже він має кваліфікацію інженера-механіка, однак попрацював в галузі недовго.

"Я радий, що ми маємо що святкувати. Ми підтримуємо той темп, який був запроваджений на Волині останніми роками. Ми робимо чудові дороги. Завдяки митному експерименту нам багато чого вдалося зробити. Ми вміємо використовувати наш потенціал, який в нас величезний. Ви – невід`ємна частина цього потенціалу. Тож бажаю вам оптимізму, віри та світлого майбутнього!" - привітав присутніх Савченко.

Окрім привітань найкращі представники галузі отримали грамоти, дипломи та подяки. Також в честь професійного свята працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства для присутній підготували святковий концерт.

У Луцьку привітали автомобілістів та дорожників з професійним святом. ФОТО
У Луцьку привітали автомобілістів та дорожників з професійним святом. ФОТО
У Луцьку привітали автомобілістів та дорожників з професійним святом. ФОТО
У Луцьку привітали автомобілістів та дорожників з професійним святом. ФОТО
У Луцьку привітали автомобілістів та дорожників з професійним святом. ФОТО
У Луцьку привітали автомобілістів та дорожників з професійним святом. ФОТО
У Луцьку привітали автомобілістів та дорожників з професійним святом. ФОТО
У Луцьку привітали автомобілістів та дорожників з професійним святом. ФОТО
У Луцьку привітали автомобілістів та дорожників з професійним святом. ФОТО
У Луцьку привітали автомобілістів та дорожників з професійним святом. ФОТО
У Луцьку привітали автомобілістів та дорожників з професійним святом. ФОТО
У Луцьку привітали автомобілістів та дорожників з професійним святом. ФОТО

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Теги: свято, привітання, подяка
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