Лучанин виборов «золото» у Запорізькому міжнародному півмарафоні

Сергій Оксенюк зайняв перше місце під час забігу на дистанції у 21 кіломентр.



2nd Zaporizhstal Half Marathon відбувся у неділю, 28 жовтня, у місті Запоріжжя -



Лучанин Сергій Оксенюк фінішував першим у головній дистанції півмарафону, яка становить 21 кілометр.







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