Лучанин виборов «золото» у Запорізькому міжнародному півмарафоні
Сьогодні, 11:10
Луцький спортсмен Сергій Оксенюк зайняв перше місце під час забігу на дистанції у 21 кіломентр.
2nd Zaporizhstal Half Marathon відбувся у неділю, 28 жовтня, у місті Запоріжжя - повідомляє Індустріалка.
Лучанин Сергій Оксенюк фінішував першим у головній дистанції півмарафону, яка становить 21 кілометр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
2nd Zaporizhstal Half Marathon відбувся у неділю, 28 жовтня, у місті Запоріжжя - повідомляє Індустріалка.
Лучанин Сергій Оксенюк фінішував першим у головній дистанції півмарафону, яка становить 21 кілометр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучанин виборов «золото» у Запорізькому міжнародному півмарафоні
Сьогодні, 11:10
«Не можу змінити колір волосся, підстригтися чи набрати зайвий кілограм», - луцька модель про особливості професії
Сьогодні, 10:48
Яскраве святкування Halloween у Grand Central*
Сьогодні, 09:35