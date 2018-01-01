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Лучанин виборов «золото» у Запорізькому міжнародному півмарафоні

Лучанин виборов «золото» у Запорізькому міжнародному півмарафоні
Луцький спортсмен Сергій Оксенюк зайняв перше місце під час забігу на дистанції у 21 кіломентр.

2nd Zaporizhstal Half Marathon відбувся у неділю, 28 жовтня, у місті Запоріжжя - повідомляє Індустріалка.

Лучанин Сергій Оксенюк фінішував першим у головній дистанції півмарафону, яка становить 21 кілометр.



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Теги: півмарафон, забіг, лучанин
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