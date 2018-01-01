У луцькому госпіталі атовців лікують тваринками. ВІДЕО





Кімната, де військові відновлюють душевну рівновагу, діє два роки, – йдеться у сюжеті



Тут відбуваються індивідуальні бесіди з психологом, бійці беруть участь у групових сеансах і майстер-класах.



Приміщення прикрашене картинами учасників АТО, у цій кімнаті мешкають риби, черепахи, кролики, папуги.



«Бійці сюди приходять, погладять тваринку, почухають за вушком, і їм вже добре. Прийшли до психолога, поговорили з ним. Є багато питань, які тут вирішуються, хлопці ставлять питання, дуже чітко, професійно допомагають, хлопці дійсно виходять звідси з посмішкою», – розповів представник ГО «КнягинАТО» Артур Булат.



Нині у госпіталі ветеранів війни перебуває 70 учасників бойових дій. Цього року курс лікування пройшли більше тисячі бійців.



«Формат роботи: рівне рівному. Тобто побратим побратиму допомагає своїм досвідом, допомагає, показує ту дорогу. А це важливо, бо дуже багато після війни, хлопці, з чим я стикався, що не мають майбутнього, не знають, що робити після війни», – сказав практичний психолог Руслан Ізмаїлов.



Кімната психологічної реабілітації і місцем зустрічі побратимів. Тут вони обговорюють актуальні питання, діляться ідеями і розповідають про досягнення. Костянтин Байчук та Артур Булат нещодавно взяли участь у всеукраїнському форму учасників АТО в Яремче. Там зібралися представники громадських і волонтерських організацій ветеранів з 21 регіону держави. Там волиняни представили і свої ініціативи.



«Додаткова пільга для учасників бойових дій – це право ввезення одного пільгового автомобіля на основі пільгового розмитнення. Дуже великі ціни у нас на автомобілі, порівняно з нашими зарплатами, далеко не європейськими», – зазначив керівник ГО «Захисник» Костянтин Байчук.



На заході волиняни почерпнули ідеї проектів, які реалізують в інших областях, зокрема Львівської, де бійці проходять реабілітацію за допомогою кінного спорту.



«Це був хороший майданчик, де був нормальний обмін думками, ідеями, проектами. Там були дуже різні проекти, серед них і житло для учасників бойових дій, як до цього підходять різні ГО, різні регіони. До речі, у нас в Луцьку це дуже добре поставлено, у порівнянні з іншими», – розповів Костянтин Байчук.



На форумі йшлося не тільки про проблеми учасників бойових дій, їхні проекти та ініціативи. Громадські активісти також підписали меморандум про співпрацю між регіональними організаціями.



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