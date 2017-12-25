У Шацьку почали капітальний ремонт дороги. ФОТО





Про це повідомили на сайті Шацької селищної ради.



Виконавцем робіт з каптіального ремонту проїжджої частини вул. 8 Березня (від буд. №70а до буд. №99) в смт Шацьк є Філія "Любомльський автодор" ДП "Волинський облавтодор".



Капітальний ремонт цієї частини вулиці повинні закінчили до кінця цього року.



Роботи фінансуються за рахунок коштів бюджету селищної ради.



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