«ПортCity» запрошує на «чорну п’ятницю»*
Сьогодні, 18:50
Торгово-розважальний центр «ПортCity» підтримує світову традицію та приєднується до масштабного свята знижок.
Тож, 23 листопада, лучан запрошують так звану «чорну п’ятницю».
"Ніхто такого неочікував, але ціни буде знижено аж до 70%! З нами шопінг не лише стильний, а й вигідний", - повідомляють у ТРЦ.
Відтак, волинян запрошують скористатися нагодою й розпочати купувати подарунки на свята. Під час «чорної п’ятниці» можна буде придбати речі за найвигіднішими цінами сезону.
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Тож, 23 листопада, лучан запрошують так звану «чорну п’ятницю».
"Ніхто такого неочікував, але ціни буде знижено аж до 70%! З нами шопінг не лише стильний, а й вигідний", - повідомляють у ТРЦ.
Відтак, волинян запрошують скористатися нагодою й розпочати купувати подарунки на свята. Під час «чорної п’ятниці» можна буде придбати речі за найвигіднішими цінами сезону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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