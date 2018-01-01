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«ПортCity» запрошує на «чорну п’ятницю»*

«ПортCity» запрошує на «чорну п’ятницю»*
Торгово-розважальний центр «ПортCity» підтримує світову традицію та приєднується до масштабного свята знижок.

Тож, 23 листопада, лучан запрошують так звану «чорну п’ятницю».

"Ніхто такого неочікував, але ціни буде знижено аж до 70%! З нами шопінг не лише стильний, а й вигідний", - повідомляють у ТРЦ.

Відтак, волинян запрошують скористатися нагодою й розпочати купувати подарунки на свята. Під час «чорної п’ятниці» можна буде придбати речі за найвигіднішими цінами сезону.
«ПортCity» запрошує на «чорну п’ятницю»*

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Теги: ПортCity, знижки
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