«ПортCity» запрошує на «чорну п’ятницю»*

Торгово-розважальний центр «ПортCity» підтримує світову традицію та приєднується до масштабного свята знижок.Тож, 23 листопада, лучан запрошують так звану «чорну п’ятницю»."Ніхто такого неочікував, але ціни буде знижено аж до 70%! З нами шопінг не лише стильний, а й вигідний", - повідомляють у ТРЦ.Відтак, волинян запрошують скористатися нагодою й розпочати купувати подарунки на свята. Під час «чорної п’ятниці» можна буде придбати речі за найвигіднішими цінами сезону.