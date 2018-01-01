Опублікували фото автомобілів, на яких втікали учасники стрілянини на Набережній у Луцьку

Поліцейські опублікувати фото автівок, на яких, ймовірно, пересуваються особи, причетні до стрілянини на вулиці Набережній у Луцьку.Про це повідомляють на сайті поліції Волині.Правоохоронці звертаються за допомогою у встановленні місця перебування, руху та зупинок транспортних засобів.На фото, зокрема, автомобілі Volkswagen та Audi.«В області введено план «Сирена», задіяні всі необхідні підрозділи з інших областей. Попередньо маємо інформацію, хто стріляв і був учасником. Працюємо над тим, щоб їх затримати», - зазначив начальник ГУНП в області Петро Шпига.Поліція також просить громадян, котрим відома будь-яка інформацію про цю подію, невідкладно повідомити на лінію служби «102».Нагадаємо, 5 листопадана вулиці Набережній у Луцьку. У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки. Поліція ввела в дію операцію по затриманню озброєних злочинців.