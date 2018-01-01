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Зима на порозі: українців попереджають про заморозки

Зима на порозі: українців попереджають про заморозки
В Україну цього тижня прийдуть заморозки.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Вона зазначила, що істотних опадів цього тижня не прогнозують.

У кінці поточного тижня та на початку наступного стовпчики термометрів вночі опускатимуться до нуля або до невеликих мінусів.

"Хмарна волога погода із слабким вітром може сприяти погіршенню якості повітря, бо шкідливі домішки та продукти промислових й автомобільних викидів, особливо у містах, зависають за такої синоптичної ситуації", - йдеться у дописі.

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Теги: заморозки, погода, синоптики
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