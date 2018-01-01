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У Луцьку продали землі на понад 4 мільйони гривень

У Луцьку продали землі на понад 4 мільйони гривень
За 9 місяців 2018 року надходження від продажу землі у Луцьку склали 4,4 мільйона гривень.

Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.

Загалом у місті продали 10 земельних ділянок. Площа найбільшої з них – 2,7 гектара на вулиці Ранковій, 26, найменшої – 0,0036 гектара на проспекті Волі, 8а.

Загалом від продажу землі цьогоріч отримали 4 мільйона 384 тисяч гривень.

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Теги: продаж, земля, Луцьк
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