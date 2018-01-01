У Луцьку продали землі на понад 4 мільйони гривень





Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.



Загалом у місті продали 10 земельних ділянок. Площа найбільшої з них – 2,7 гектара на вулиці Ранковій, 26, найменшої – 0,0036 гектара на проспекті Волі, 8а.



Загалом від продажу землі цьогоріч отримали 4 мільйона 384 тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За 9 місяців 2018 року надходження від продажу землі у Луцьку склали 4,4 мільйона гривень.Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.Загалом у місті продали 10 земельних ділянок. Площа найбільшої з них – 2,7 гектара на вулиці Ранковій, 26, найменшої – 0,0036 гектара на проспекті Волі, 8а.Загалом від продажу землі цьогоріч отримали 4 мільйона 384 тисяч гривень.

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