Щомісяця українці купують у розстрочку товарів на 700 мільйонів*
Сьогодні, 16:31
Щомісяця українці купують товарів у розстрочку на суму понад 700 млн грн.
Про це повідомили в ПриватБанку з посиланням на статистику оформлення сервісів «Миттєва розстрочка» та «Оплата частинами».
За даними банку, у жовтні клієнти ПриватБанку купили товарів у розстрочку на суму 736 млн грн. При цьому кожну четверту розстрочку було оформлено в інтернет-магазині на загальну суму близько 200 млн грн.
За даними банкірів, сьогодні майже 18% оформлених розстрочок йде на купівлю смартфонів і планшетів, близько 16% – на придбання іншої електроніки та комп’ютерної техніки. Трохи меншою популярністю користується різна побутова техніка – 14%.
За прогнозами банку, у листопаді зі стартом традиційних кампаній розпродажів, починаючи Днем холостяка і закінчуючи Кіберпонеділком, обсяг купівель у розстрочку зросте вдвічі порівно зі щомісячним показником – до 1,5 млрд грн.
Технологія онлайн-кредитування ПриватБанку дає можливість миттєво оформляти безпроцентну розстрочку просто на сайті продавця. Сьогодні онлайн-розстрочка доступна клієнтам більшості популярних інтернет-магазинів: Rozetka, Comfy, «ФОКСТРОТ», MOYO, «Ельдорадо», «AЛЛО», «Цитрус» тощо.
Окрім інтернет-магазинів, до «Оплати частинами» підключено 32 082 офлайн-магазини, серед яких всі найбільші українські мережі з продажу техніки, мобільних телефонів, одягу, взуття та інших товарів.
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Про це повідомили в ПриватБанку з посиланням на статистику оформлення сервісів «Миттєва розстрочка» та «Оплата частинами».
За даними банку, у жовтні клієнти ПриватБанку купили товарів у розстрочку на суму 736 млн грн. При цьому кожну четверту розстрочку було оформлено в інтернет-магазині на загальну суму близько 200 млн грн.
За даними банкірів, сьогодні майже 18% оформлених розстрочок йде на купівлю смартфонів і планшетів, близько 16% – на придбання іншої електроніки та комп’ютерної техніки. Трохи меншою популярністю користується різна побутова техніка – 14%.
За прогнозами банку, у листопаді зі стартом традиційних кампаній розпродажів, починаючи Днем холостяка і закінчуючи Кіберпонеділком, обсяг купівель у розстрочку зросте вдвічі порівно зі щомісячним показником – до 1,5 млрд грн.
Технологія онлайн-кредитування ПриватБанку дає можливість миттєво оформляти безпроцентну розстрочку просто на сайті продавця. Сьогодні онлайн-розстрочка доступна клієнтам більшості популярних інтернет-магазинів: Rozetka, Comfy, «ФОКСТРОТ», MOYO, «Ельдорадо», «AЛЛО», «Цитрус» тощо.
Окрім інтернет-магазинів, до «Оплати частинами» підключено 32 082 офлайн-магазини, серед яких всі найбільші українські мережі з продажу техніки, мобільних телефонів, одягу, взуття та інших товарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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