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Волинянці, яка давала хабар прокурору, оголосили підозру

Волинянці, яка давала хабар прокурору, оголосили підозру
Волинянці, котра пропонувала хабар прокуророві повідомили про підозру.

Нагадаємо, жінка намагалася надати 15 тис. грн. неправомірної вигоди працівнику Ковельської місцевої прокуратури за перекваліфікацію кримінального провадження, - інформує ГУНП у Волинській області.

Учора, 8 листопада, в службовому кабінеті правоохоронця її затримали оперативники управління захисту економіки у Волинській області Нацполіції у співпраці зі слідчими Головного управління Національної поліції в області під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області. Жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Затриманій повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваній міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


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Теги: хабар, волинянка, прокурор
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