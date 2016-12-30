Волинянці, яка давала хабар прокурору, оголосили підозру





Нагадаємо,



Учора, 8 листопада, в службовому кабінеті правоохоронця її затримали оперативники управління захисту економіки у Волинській області Нацполіції у співпраці зі слідчими Головного управління Національної поліції в області під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області. Жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України.



Затриманій повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.



Вирішується питання щодо обрання підозрюваній міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянці, котра пропонувала хабар прокуророві повідомили про підозру.Нагадаємо, жінка намагалася надати 15 тис. грн. неправомірної вигоди працівнику Ковельської місцевої прокуратури за перекваліфікацію кримінального провадження, - інформує ГУНП у Волинській області.Учора, 8 листопада, в службовому кабінеті правоохоронця її затримали оперативники управління захисту економіки у Волинській області Нацполіції у співпраці зі слідчими Головного управління Національної поліції в області під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області. Жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України.Затриманій повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.Вирішується питання щодо обрання підозрюваній міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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