Як жителі села під Луцьком готуються до виборів у громаді. ВІДЕО
Сьогодні, 07:28
На початку листопада стартувала підготовка виборчого процесу у нових об’єднаних громадах Волині та додаткових виборів у вже створених раніше.
До прикладу, вчора Луцька районна виборча комісія провела засідання щодо формування територіальних комісій у Гірко-полонківській, Липинській та Підгайцівській ОТГ. Однак належно до роботи взялися лише дві останні, — йдеться в сюжеті Сфера-ТВ.
Одній із потенційно найзаможніших ОТГ – Липинській поталанило і вона не опинились у списку тих, що зіштовхнулися з фінансовими труднощами. Тут все спокійно, виборча комісія має де провести засідання, а місцеві мешканці міркують за кого ж віддадуть свій голос.
Та є й такі, що геть зневірились у виборах. Кажуть, усі йдуть до влади, аби побільше прихопити до власної кишені.
Настрої у людей різні, однак голосувати кажуть, підуть обов’язково. Бо ж кому змінювати систему та підходи до управління як не виборцям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
До прикладу, вчора Луцька районна виборча комісія провела засідання щодо формування територіальних комісій у Гірко-полонківській, Липинській та Підгайцівській ОТГ. Однак належно до роботи взялися лише дві останні, — йдеться в сюжеті Сфера-ТВ.
Одній із потенційно найзаможніших ОТГ – Липинській поталанило і вона не опинились у списку тих, що зіштовхнулися з фінансовими труднощами. Тут все спокійно, виборча комісія має де провести засідання, а місцеві мешканці міркують за кого ж віддадуть свій голос.
Та є й такі, що геть зневірились у виборах. Кажуть, усі йдуть до влади, аби побільше прихопити до власної кишені.
Настрої у людей різні, однак голосувати кажуть, підуть обов’язково. Бо ж кому змінювати систему та підходи до управління як не виборцям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як жителі села під Луцьком готуються до виборів у громаді. ВІДЕО
Сьогодні, 07:28
У Луцьку просять викласти бруківку перед школою
Сьогодні, 06:24
Волинський суд зняв арешт із контрабандної партії 3500 мобільних телефонів, - журналіст
Сьогодні, 05:40
Волинянка звинувачує свою сусідку в загибелі собаки
Сьогодні, 04:28
Медіа