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Як жителі села під Луцьком готуються до виборів у громаді. ВІДЕО

Як жителі села під Луцьком готуються до виборів у громаді. ВІДЕО
На початку листопада стартувала підготовка виборчого процесу у нових об’єднаних громадах Волині та додаткових виборів у вже створених раніше.

До прикладу, вчора Луцька районна виборча комісія провела засідання щодо формування територіальних комісій у Гірко-полонківській, Липинській та Підгайцівській ОТГ. Однак належно до роботи взялися лише дві останні, — йдеться в сюжеті Сфера-ТВ.

Одній із потенційно найзаможніших ОТГ – Липинській поталанило і вона не опинились у списку тих, що зіштовхнулися з фінансовими труднощами. Тут все спокійно, виборча комісія має де провести засідання, а місцеві мешканці міркують за кого ж віддадуть свій голос.

Та є й такі, що геть зневірились у виборах. Кажуть, усі йдуть до влади, аби побільше прихопити до власної кишені.

Настрої у людей різні, однак голосувати кажуть, підуть обов’язково. Бо ж кому змінювати систему та підходи до управління як не виборцям.

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Теги: вибори, громада, Липини
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