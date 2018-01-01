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Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*

Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Вашій увазі новий фотозвіт з будівельноого майданчика житлового комплексу «Супернова», який в Луцьку зводить компанія «Інвестор».

Як розповіли на будівництві, станом на 8 листопада на п'ятому будинку звели цоколь, - пише Район.Луцьк.

Другий та третій будинки фактично готові до заселення. У четвертому будинку наразі встановлюють вікна та готуються до робіт із розведення електромережі.

Також біля перших трьох будинків житлового комплексу завершують облаштовання території: викладають пішохідні доріжки бруківкою, з боків якої зеленіє акуратна трава. Біля кожної багатоповерхівки — унікальний візерунок.

Нагадаємо, у будівельній компанії «Інвестор» пропонують вигідно купити 2-кімнатну квартиру площею 68 кв.м. у зданому будинку в житловому комплексі «Супернова» за акційною ціною — 985 тисяч гривень. За умови 100% оплати вартість квадратного метра становить 12 900 гривень (замість повної 13 500 гривень). Натомість, якщо клієнт немає наразі повної суми, є можливість купити житло з відтермінуванням від забудовника на 6 чи 12 місяців.

Детальну інформацію про ЖК «Супернова» можна отримати у відділі продажів: 095 030 20 10, 096 030 20 10, вул. Цегельна, 28, м. Луцьк.

Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk

Instagram: bud.investor

Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*

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Теги: Інвестор, будівництво
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