Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*





Як розповіли на будівництві, станом на 8 листопада на п'ятому будинку звели цоколь, - пише



Другий та третій будинки фактично готові до заселення. У четвертому будинку наразі встановлюють вікна та готуються до робіт із розведення електромережі.



Також біля перших трьох будинків житлового комплексу завершують облаштовання території: викладають пішохідні доріжки бруківкою, з боків якої зеленіє акуратна трава. Біля кожної багатоповерхівки — унікальний візерунок.



Нагадаємо, у будівельній компанії «Інвестор» пропонують вигідно купити 2-кімнатну квартиру площею 68 кв.м. у зданому будинку в житловому комплексі «Супернова» за акційною ціною — 985 тисяч гривень. За умови 100% оплати вартість квадратного метра становить 12 900 гривень (замість повної 13 500 гривень). Натомість, якщо клієнт немає наразі повної суми, є можливість купити житло з відтермінуванням від забудовника на 6 чи 12 місяців.



Детальну інформацію про ЖК «Супернова» можна отримати у відділі продажів: 095 030 20 10, 096 030 20 10, вул. Цегельна, 28, м. Луцьк.



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