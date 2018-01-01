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У Старовижівському районі на кір цьогоріч захворіло 29 людей

У Старовижівському районі на кір цьогоріч захворіло 29 людей
У Старовижівському районі цього року на кір захворіло три десятки людей.

Завідувач районного лабораторного відділення Дяченко Михайло доповіді зазначив, що в районі спостерігається прогнозований епідемічний підйом захворюваності на кір, який пов’язаний із низьким охопленням профілактичними щепленнями дітей та циклічністю цього захворювання, - повідомили у Старовижівській РДА.

За оперативними даними в районі за 10 місяців 2018 року зареєстрували 29 випадків захворювання на кір, із них 16 випадків - це діти до 17 років.

Серед захворілих 8 - нещеплені проти кору, 8 мають по 1 щепленню, 12 мають по 2 щеплення, 16 хворих госпіталізували, інші лікувались амбулаторно.

Випадки кору реєструвались у таких населених пунктах: с.Секунь - 4 випадки, с.Дубечне - 2 випадки, смт Стара Вижівка - 3 випадки, с.Любохини - 2 випадки, с.Седлище - 2 випадки, с. Галина Воля – 2 випадки, с.Текля - 2 випадки, по 1 випадку в с.Солов»ї, Паридуби, Журавлине, Брідки, Сереховичі, Мизове, Чевель, Сукачі, Ст. Гута, Рудка, Смідин, Нова Вижва.

В Україні у 2018 році зареєстрували 8 випадків захворювання на дифтерію. Під час епідемії 1991 - 98 рр. захворіло 20 тисяч людей, 696 померло. Причина - низьке охоплення вакцинацією.

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Теги: кір, хвороба, Волинь
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