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Напад на патрульного у Ковелі: подробиці шарпанини. ВІДЕО

Напад на патрульного у Ковелі: подробиці шарпанини. ВІДЕО
За фактом нічного інциденту в Ковелі правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Особі, яка напала на патрульного, загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.

Нагадаємо, вчора, близько 21.30, інспектори зупинили водія з ознаками сп'яніння на вулиці Лермонтова. Однак, коли оформляли матеріали, до них підійшла «група підтримки».

Невідомий чоловік ударив в обличчя патрульного, виражався нецензурною лайкою, мав при собі ножа, якого згодом відкинув вбік.

Також з ним було 2 жінки, які ображали честь і гідність патрульних.
Невідомо, чи вони хотіли вигородити нетверезого водія, чи просто виражали так своє невдоволення інспекторами.

Застосувавши спецзасіб до нападників, патрульні втихомирили їх і викликали на місце слідчо-оперативну групу.

За умисне заподіяння правоохоронцю тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків передбачена кримінальна відповідальність, відповідно до ч. 2 ст. 345 ККУ.



Напад на патрульного у Ковелі: подробиці шарпанини. ВІДЕО

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Теги: Ковель, поліція, кримінал
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