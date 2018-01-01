Напад на патрульного у Ковелі: подробиці шарпанини. ВІДЕО





Особі, яка напала на патрульного, загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.



Нагадаємо, вчора, близько 21.30,



Невідомий чоловік ударив в обличчя патрульного, виражався нецензурною лайкою, мав при собі ножа, якого згодом відкинув вбік.



Також з ним було 2 жінки, які ображали честь і гідність патрульних.

Невідомо, чи вони хотіли вигородити нетверезого водія, чи просто виражали так своє невдоволення інспекторами.



Застосувавши спецзасіб до нападників, патрульні втихомирили їх і викликали на місце слідчо-оперативну групу.



За умисне заподіяння правоохоронцю тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків передбачена кримінальна відповідальність, відповідно до ч. 2 ст. 345 ККУ.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За фактом нічного інциденту в Ковелі правоохоронці відкрили кримінальне провадження.Особі, яка напала на патрульного, загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.Нагадаємо, вчора, близько 21.30, інспектори зупинили водія з ознаками сп'яніння на вулиці Лермонтова . Однак, коли оформляли матеріали, до них підійшла «група підтримки».Невідомий чоловік ударив в обличчя патрульного, виражався нецензурною лайкою, мав при собі ножа, якого згодом відкинув вбік.Також з ним було 2 жінки, які ображали честь і гідність патрульних.Невідомо, чи вони хотіли вигородити нетверезого водія, чи просто виражали так своє невдоволення інспекторами.Застосувавши спецзасіб до нападників, патрульні втихомирили їх і викликали на місце слідчо-оперативну групу.За умисне заподіяння правоохоронцю тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків передбачена кримінальна відповідальність, відповідно до ч. 2 ст. 345 ККУ.

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