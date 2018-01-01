У "Промені" виступлять Брати Шумахери*
Сьогодні, 10:02
20 листопада у РЦ «Промінь» виступить гумористичний дует «Брати Шумахери» з ювілейним концертом «20 років як ми дует».
Вас чекають кращі жарти за весь період існування команди, першокласний тандем гумору і сатири, реприз і каламбурів, пародій і мініатюр.
Яскравий творчий дует «Брати Шумахери» – герої найрейтинговіших гумористичних телепроектів України. Їх комедійні мініатюри і блискучі пародії не залишать глядачів байдужими.
Купити квиток можна на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Вас чекають кращі жарти за весь період існування команди, першокласний тандем гумору і сатири, реприз і каламбурів, пародій і мініатюр.
Яскравий творчий дует «Брати Шумахери» – герої найрейтинговіших гумористичних телепроектів України. Їх комедійні мініатюри і блискучі пародії не залишать глядачів байдужими.
Купити квиток можна на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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