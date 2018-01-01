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Наїхав на прикордонників: деталі затримання зловмисників, які проривали українсько-білоруський кордон

Наїхав на прикордонників: деталі затримання зловмисників, які проривали українсько-білоруський кордон
Водій позашляховика «Мітсубіші Паджеро» проігнорував законну вимогу правоохоронців зупинитися і здійснив на них наїзд, чим створив загрозу життю та здоров’ю особовому складу прикордонного наряду відділу «Доманове» Луцького загону.

У результаті наїзду один прикордонник отримав тілесні ушкодження, а саме – травму гомілки та пальців правої ноги - повідомляють у прес-службі ДПСУ.

Після здійснення попереджувального пострілу вгору, цей автомобіль розвернувся та направився в тил ділянки, в напрямку населеного пункту Кортеліси Ратнівського району, що на Волині.

Щоб зупинити позашляховик військовослужбовець наряду застосував зброю по колесам автівки, але порушнику вдалося втекти.

Одразу по цьому факту поінформовано Національну поліцію, СБУ, прокуратуру, військову контррозвідку, а також внутрішню та власну безпеку Держприкордонслужби. До Ратнівського відділу поліції у Волинській області направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого ст. 345 КК України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу».

Наразі триває пошук автомобіля та ймовірно інших осіб, причетних до цього правопорушення.

Нагадаємо, інформаційному агентству ВолиньPost з власних джерел стало відомо, що один з порушників отримав поранення м’яких тканин та був госпіталізований до Ратнівської центральної районної лікарні.

Як повідомив головний лікар медзакладу Михайло Бегаль, у пацієнта виявили осколочне поранення. Після надання йому медичної допомоги, поліція забрала затриманого до Луцька.

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Теги: Доманове
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