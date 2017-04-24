У Світязі думають, як вирішити проблему утилізації відходів





"Такі суми для нас непідйомні, – каже директор ШНПП Марія Христецька. Новий туристичний сезон не за горами, тому вирішувати це питання потрібно вже сьогодні". Саме тому директорка парку ініціювала зустріч з представниками влади та громадськими активістами, – інформує



Голова Шацької районної ради Сергій Карпук розповів, що проблема зі сміттям полягає не лише у його вивезенні, а й у тому, куди його вивозити. Полігон з відходами вичерпує свої можливості вже в червні, а будівництво нового коштує близько 3 млн.грн.



"Як вихід – збільшити територію уже існуючого полігону. Саме для цього районна влада виділила 260 тис.грн.на розробку проектно-кошторисної документації", – додає Сергій Карпук.



Крім того, Марію Христецьку цікавило питання скільки договорів уже укладено з місцевими мешканцями на вивезення сміття, щоб нацпарк знову не робив це власними силами.



Світязький сільський голова Микола Цвид розповів, що уже закуплено 90 новеньких сміттєвих баків, проте з вересня реалізували лише два десятки, адже люди не поспішають їх брати і укладати договори з комунальним підприємством.



"Ми не можемо щоразу витрачати такі суми на вивезення сміття. Ці кошти ми б краще спрямували на облаштування пляжів, рекреаційних територій та інші потреби парку. Пропоную або передати баки на баланс комунального підприємства, або хоча б вести статистику, хто з людей не хоче їх встановлювати, щоб депутати могли провести роз’яснювальну роботу серед населення", – підсумувала Марія Христецька.



Підтримав ініціативу директорки ШНПП і голова Шацької районної ради Сергій Карпук. Каже, що незабаром депутати зберуться на чергову сесію і розглядатимуть питання освоєння виділених коштів на збільшення території полігону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 350 тисяч гривень – на сміття. Саме таку, чималу суму, Шацький національний парк витратив на вивезення твердих побутових відходів за цьогорічний літній сезон."Такі суми для нас непідйомні, – каже директор ШНПП. Новий туристичний сезон не за горами, тому вирішувати це питання потрібно вже сьогодні". Саме тому директорка парку ініціювала зустріч з представниками влади та громадськими активістами, – інформує прес-служба нацпарку.Голова Шацької районної радирозповів, що проблема зі сміттям полягає не лише у його вивезенні, а й у тому, куди його вивозити. Полігон з відходами вичерпує свої можливості вже в червні, а будівництво нового коштує близько 3 млн.грн."Як вихід – збільшити територію уже існуючого полігону. Саме для цього районна влада виділила 260 тис.грн.на розробку проектно-кошторисної документації", – додає Сергій Карпук.Крім того, Марію Христецьку цікавило питання скільки договорів уже укладено з місцевими мешканцями на вивезення сміття, щоб нацпарк знову не робив це власними силами.Світязький сільський головарозповів, що уже закуплено 90 новеньких сміттєвих баків, проте з вересня реалізували лише два десятки, адже люди не поспішають їх брати і укладати договори з комунальним підприємством."Ми не можемо щоразу витрачати такі суми на вивезення сміття. Ці кошти ми б краще спрямували на облаштування пляжів, рекреаційних територій та інші потреби парку. Пропоную або передати баки на баланс комунального підприємства, або хоча б вести статистику, хто з людей не хоче їх встановлювати, щоб депутати могли провести роз’яснювальну роботу серед населення", – підсумувала Марія Христецька.Підтримав ініціативу директорки ШНПП і голова Шацької районної ради Сергій Карпук. Каже, що незабаром депутати зберуться на чергову сесію і розглядатимуть питання освоєння виділених коштів на збільшення території полігону.

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