У Світязі думають, як вирішити проблему утилізації відходів
Сьогодні, 08:39
350 тисяч гривень – на сміття. Саме таку, чималу суму, Шацький національний парк витратив на вивезення твердих побутових відходів за цьогорічний літній сезон.
"Такі суми для нас непідйомні, – каже директор ШНПП Марія Христецька. Новий туристичний сезон не за горами, тому вирішувати це питання потрібно вже сьогодні". Саме тому директорка парку ініціювала зустріч з представниками влади та громадськими активістами, – інформує прес-служба нацпарку.
Голова Шацької районної ради Сергій Карпук розповів, що проблема зі сміттям полягає не лише у його вивезенні, а й у тому, куди його вивозити. Полігон з відходами вичерпує свої можливості вже в червні, а будівництво нового коштує близько 3 млн.грн.
"Як вихід – збільшити територію уже існуючого полігону. Саме для цього районна влада виділила 260 тис.грн.на розробку проектно-кошторисної документації", – додає Сергій Карпук.
Крім того, Марію Христецьку цікавило питання скільки договорів уже укладено з місцевими мешканцями на вивезення сміття, щоб нацпарк знову не робив це власними силами.
Світязький сільський голова Микола Цвид розповів, що уже закуплено 90 новеньких сміттєвих баків, проте з вересня реалізували лише два десятки, адже люди не поспішають їх брати і укладати договори з комунальним підприємством.
"Ми не можемо щоразу витрачати такі суми на вивезення сміття. Ці кошти ми б краще спрямували на облаштування пляжів, рекреаційних територій та інші потреби парку. Пропоную або передати баки на баланс комунального підприємства, або хоча б вести статистику, хто з людей не хоче їх встановлювати, щоб депутати могли провести роз’яснювальну роботу серед населення", – підсумувала Марія Христецька.
Підтримав ініціативу директорки ШНПП і голова Шацької районної ради Сергій Карпук. Каже, що незабаром депутати зберуться на чергову сесію і розглядатимуть питання освоєння виділених коштів на збільшення території полігону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
"Такі суми для нас непідйомні, – каже директор ШНПП Марія Христецька. Новий туристичний сезон не за горами, тому вирішувати це питання потрібно вже сьогодні". Саме тому директорка парку ініціювала зустріч з представниками влади та громадськими активістами, – інформує прес-служба нацпарку.
Голова Шацької районної ради Сергій Карпук розповів, що проблема зі сміттям полягає не лише у його вивезенні, а й у тому, куди його вивозити. Полігон з відходами вичерпує свої можливості вже в червні, а будівництво нового коштує близько 3 млн.грн.
"Як вихід – збільшити територію уже існуючого полігону. Саме для цього районна влада виділила 260 тис.грн.на розробку проектно-кошторисної документації", – додає Сергій Карпук.
Крім того, Марію Христецьку цікавило питання скільки договорів уже укладено з місцевими мешканцями на вивезення сміття, щоб нацпарк знову не робив це власними силами.
Світязький сільський голова Микола Цвид розповів, що уже закуплено 90 новеньких сміттєвих баків, проте з вересня реалізували лише два десятки, адже люди не поспішають їх брати і укладати договори з комунальним підприємством.
"Ми не можемо щоразу витрачати такі суми на вивезення сміття. Ці кошти ми б краще спрямували на облаштування пляжів, рекреаційних територій та інші потреби парку. Пропоную або передати баки на баланс комунального підприємства, або хоча б вести статистику, хто з людей не хоче їх встановлювати, щоб депутати могли провести роз’яснювальну роботу серед населення", – підсумувала Марія Христецька.
Підтримав ініціативу директорки ШНПП і голова Шацької районної ради Сергій Карпук. Каже, що незабаром депутати зберуться на чергову сесію і розглядатимуть питання освоєння виділених коштів на збільшення території полігону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Для початку наведіть порядок з діяльністю субєктів підприємницької діяльності, які надають послуги у зонах відпочинку. Зробіть інвентаризацію, зареєструйте їх усіх, введіть обов'язкову сплату податків. Порахуйте надходження, порахуйте потребу коштів на розвиток інженерної інфраструктури. Запустіть відповідний механізм і контроль. Запустіть прозору звітність за використанням коштів. До речі, а члени родин посадовців РДА, рай і селищної ради, дирекції парку сумлінно дотримуються вимог законодавства при зайнятті відпочинковим бізнесом ? А де кошти зібрані на екологічному посту ? А податки з тої землі, що львівянину роздали ? А садівники з Пульмо шось в казну платять ? Так що не створюйте ілюзії ніби ви працюєте ! Не хочете ... - не мучте ... ! На території національного парку видно має управляти держава, а не діти .
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 19 листопада
Сьогодні, 09:00
У Світязі думають, як вирішити проблему утилізації відходів
Сьогодні, 08:39
«Хто приймає ці новобудови, закриваючи очі?» - у Горохові люди обурені недбалим встановленням пандусів
Сьогодні, 08:37
Медіа