«Шукайте друга»: розповіли, хто розвішав у Луцьку загадкові білборди*





Лучани губилися в здогадках, хто ж їх розвісив. Висловлювали найрізноманітніші припущення: від служби знайомств до рекрутингової компанії, - пише



Втім, розгадка ховалася в іншій сфері. Автор такої незвичної реклами – Будівельна компанія «Інвестор». Таким чином забудовник вирішив повідомити про цікаву акцію, учасники якої можуть отримати сертифікат на 10 тисяч гривень.



В чому суть акції?



Кожен, хто купив житло в будівельної компанії «Інвестор», повинен порадити своїм друзям зробити те саме. Якщо це станеться, обоє друзів отримають сертифікат на 10 тисяч гривень (по 5 тисяч кожному) на купівлю будь-яких товарів у магазині «Фокстрот».



Крім того, кожен, хто знайде серед своїх друзів клієнтів «Інвестора» і купить житло в компанії, разом з другом стане власником такого ж сертифіката.



Скільки часу триватиме акція?



З листопада до 31 січня. Купівля житла має відбутись саме протягом акційного періоду.



На яке житло розповсюджується акція?



На будь-які квартири чи таунхауси у житлових комплексах будівельної компанії «Інвестор». А це «Супернова», «Юпітер», «Оріон» та «Струмочок» у Луцьку і «Парковий квартал» у Ковелі.



Акція не поширюється лише на житло, на яке зараз діють спецпропозиції. Більше про них дізнатись можна на сайті компанії.



Як виникла ідея акції?



Маркетолог будівельної компанії «Інвестор» Ірина Новосад розповідає, що приймаючи важливі рішення люди часто радяться зі своїми друзями та близькими. Особливо, якщо мова йде про купівлю житла.



«Значно легше зробити вибір, коли ти знаєш, що схожий вибір зробив хтось інший і при цьому не пошкодував. Ми хочемо, аби у наших будинках мешканці жили щасливо та дружньо. Та й взагалі любимо дарувати нашим клієнтам подарунки. Особливо напередодні свят.







Ми навіть жартували, що таким чином можна собі вибрати класних сусідів. Ваші друзі будуть жити поряд і ви зможете проводити з ними більше часу», – розповідає Ірина Новосад.



Вона додає, що більше деталей про акцію можна дізнатися безпосередньо у менеджерів з продажу будівельної компанії «Інвестор».



Куди звертатись?



У відділи продажу:



за телефоном:



096 030 20 10



або за адресою:



вул. Цегельна, 28, м. Луцьк



вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк



Сайт: www.investor.lutsk.ua



E-mail: [email protected]



Facebook: facebook.com/investorlutsk/



Instagram: bud.investor

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