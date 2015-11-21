Розкажуть про хронологію луцького Євромайдану
Сьогодні, 21:12
У Луцьку відбудеться зустріч із активістами луцького Євромайдану Марією Доманською та Дмитром Безвербним.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у соціальній мережі Facebook.
«5 років тому відбулися події, які докорінно змінили свідомість десятків тисяч українців - Євромайдан та Революція Гідності. У цей час у різних містах України діяли Євромайдани. Луцьк - не виняток», - йдеться у повідомленні.
Тож лучан запрошують на зустріч з активістами луцького Євромайдану Дмитром Безвербним та Марією Доманською. Вони розкажуть про хронологію луцького Євромайдану, його найактивніших учасників та вплив на лучан.
Захід відбудеться 21 листопада о 18:00 у «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьку» (Кафедральна, 4).
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у соціальній мережі Facebook.
«5 років тому відбулися події, які докорінно змінили свідомість десятків тисяч українців - Євромайдан та Революція Гідності. У цей час у різних містах України діяли Євромайдани. Луцьк - не виняток», - йдеться у повідомленні.
Тож лучан запрошують на зустріч з активістами луцького Євромайдану Дмитром Безвербним та Марією Доманською. Вони розкажуть про хронологію луцького Євромайдану, його найактивніших учасників та вплив на лучан.
Захід відбудеться 21 листопада о 18:00 у «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьку» (Кафедральна, 4).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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