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Розкажуть про хронологію луцького Євромайдану

Розкажуть про хронологію луцького Євромайдану
У Луцьку відбудеться зустріч із активістами луцького Євромайдану Марією Доманською та Дмитром Безвербним.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у соціальній мережі Facebook.

«5 років тому відбулися події, які докорінно змінили свідомість десятків тисяч українців - Євромайдан та Революція Гідності. У цей час у різних містах України діяли Євромайдани. Луцьк - не виняток», - йдеться у повідомленні.

Тож лучан запрошують на зустріч з активістами луцького Євромайдану Дмитром Безвербним та Марією Доманською. Вони розкажуть про хронологію луцького Євромайдану, його найактивніших учасників та вплив на лучан.

Захід відбудеться 21 листопада о 18:00 у «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьку» (Кафедральна, 4).

Розкажуть про хронологію луцького Євромайдану

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Теги: Євромайдан, Луцьк
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