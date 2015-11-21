У Луцьку відбудеться зустріч із активістами луцького ЄвромайданутаПро це йдеться у повідомленні на сторінці Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у соціальній мережі Facebook.«5 років тому відбулися події, які докорінно змінили свідомість десятків тисяч українців - Євромайдан та Революція Гідності. У цей час у різних містах України діяли Євромайдани. Луцьк - не виняток», - йдеться у повідомленні.Тож лучан запрошують на зустріч з активістами луцького Євромайдану Дмитром Безвербним та Марією Доманською. Вони розкажуть про хронологію луцького Євромайдану, його найактивніших учасників та вплив на лучан.Захід відбудеться 21 листопада о 18:00 у «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьку» (Кафедральна, 4).