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Унікальні місця Цуманської пущі: урочище Вілька. ФОТО

Унікальні місця Цуманської пущі: урочище Вілька. ФОТО
В мережі показали світлини урочища Вілька на території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща».

Воно розташоване на правому березі надзаплавної тераси р. Сичівки, на північний захід від с. Мощаниця, неподалік від урочища Болярка. Найближчі села до урочища – с. Котів, с. Мощаниця та с. Городище, - повідомили на сторінці національного парку у Facebook.

Річка Сичівка тече переважно на північний схід, і на околиці села Дубище впадає в річку Путилівку, ліву притоку Горині (довжина річки 10 км, похил річки — 1,8 м/км. Формується з багатьох безіменних струмків та водойм. Площа басейну 87,4 км²).

На цій ділянці є декілька старих дерев - вікові дуби (обхват стовбурів 372 см, 353 см, 297 см) та сосна веймутова (обхват стовбура 301 см).

Назва урочища Вілька походить від назви польської колонії Вулька (Вілька) Котовська (Воля Котівська).

Фото використані з рекреаційних заходів, організованих відділом еколого-освітньої та рекреаційної роботи Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» в 2016-2017 рр. (автори світлин Савчук П.Л, Палько С., Самусь С., Кукшин О., Павлюк та ін.)
Унікальні місця Цуманської пущі: урочище Вілька. ФОТО
Унікальні місця Цуманської пущі: урочище Вілька. ФОТО
Унікальні місця Цуманської пущі: урочище Вілька. ФОТО
Унікальні місця Цуманської пущі: урочище Вілька. ФОТО
Унікальні місця Цуманської пущі: урочище Вілька. ФОТО
Унікальні місця Цуманської пущі: урочище Вілька. ФОТО
Унікальні місця Цуманської пущі: урочище Вілька. ФОТО
Унікальні місця Цуманської пущі: урочище Вілька. ФОТО
Унікальні місця Цуманської пущі: урочище Вілька. ФОТО
Унікальні місця Цуманської пущі: урочище Вілька. ФОТО
Унікальні місця Цуманської пущі: урочище Вілька. ФОТО
Унікальні місця Цуманської пущі: урочище Вілька. ФОТО
Унікальні місця Цуманської пущі: урочище Вілька. ФОТО
Унікальні місця Цуманської пущі: урочище Вілька. ФОТО
Унікальні місця Цуманської пущі: урочище Вілька. ФОТО
Унікальні місця Цуманської пущі: урочище Вілька. ФОТО
Унікальні місця Цуманської пущі: урочище Вілька. ФОТО
Унікальні місця Цуманської пущі: урочище Вілька. ФОТО
Унікальні місця Цуманської пущі: урочище Вілька. ФОТО
Унікальні місця Цуманської пущі: урочище Вілька. ФОТО
Унікальні місця Цуманської пущі: урочище Вілька. ФОТО

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Теги: ліс, фото
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