На Волині майже в сотні шкіл туалети – на вулиці





Про це повідомила начальник управління освіти Волинської ОДА Людмила Плахотна, - пише



«На жаль, це питання вирішиться ще не скоро. У нас в області залишається 90 шкіл, де туалети розміщені на вулиці. Проблеми тут дві. Або облаштування туалетів в приміщенні є доволі затратним з фінансової точки зору і потрібно розробляти технічну документацію. Або ж окремі такі школи належить до категорії малонаповнюваних і на них очікує оптимізація, закриття чи будівництво нового приміщення школи. Звичайно, що ця проблема найгостріше відчувається у поліських районах», - розповіла Людмила Плахотна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 90 шкіл у Волинській області мають туалети поза приміщенням.Про це повідомила начальник управління освіти Волинської ОДА Людмила Плахотна, - пише ВолиньUA «На жаль, це питання вирішиться ще не скоро. У нас в області залишається 90 шкіл, де туалети розміщені на вулиці. Проблеми тут дві. Або облаштування туалетів в приміщенні є доволі затратним з фінансової точки зору і потрібно розробляти технічну документацію. Або ж окремі такі школи належить до категорії малонаповнюваних і на них очікує оптимізація, закриття чи будівництво нового приміщення школи. Звичайно, що ця проблема найгостріше відчувається у поліських районах», - розповіла Людмила Плахотна.

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