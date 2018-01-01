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На Волині майже в сотні шкіл туалети – на вулиці

На Волині майже в сотні шкіл туалети – на вулиці
Близько 90 шкіл у Волинській області мають туалети поза приміщенням.

Про це повідомила начальник управління освіти Волинської ОДА Людмила Плахотна, - пише ВолиньUA.

«На жаль, це питання вирішиться ще не скоро. У нас в області залишається 90 шкіл, де туалети розміщені на вулиці. Проблеми тут дві. Або облаштування туалетів в приміщенні є доволі затратним з фінансової точки зору і потрібно розробляти технічну документацію. Або ж окремі такі школи належить до категорії малонаповнюваних і на них очікує оптимізація, закриття чи будівництво нового приміщення школи. Звичайно, що ця проблема найгостріше відчувається у поліських районах», - розповіла Людмила Плахотна.

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Теги: туалет, діти, освіта
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