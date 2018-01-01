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Лучан кличуть на зустріч з акторами фільму «Король Данило» у «Premier City»*

Лучан кличуть на зустріч з акторами фільму «Король Данило» у «Premier City»*
26 листопада о 15:00 у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity», відбудеться творча зустріч з акторами українського фільму «Король Данило».

Хто приїде на зустріч з відвідувачами кінотеатру «Premier City»?
Король Данило - Сергій Ярмошенко, Василько - Юрій Вихованець, Хільда - Марина Мазур, Гордій - Олег Сікиринський, воєвода Журавель - Юрій Журавель, режисер - Тарас Химич, продюсер - Олеся Галканова-Лань, арт-директор - Олена Химич, стилістка - Яніна Фаяд, помічник режисера - Олексій Лань.



Чекаємо Вас у кінотеатрі «Premier City»!

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Теги: Порт сіті, кіно
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