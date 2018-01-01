Лучан кличуть на зустріч з акторами фільму «Король Данило» у «Premier City»*
Сьогодні, 19:31
26 листопада о 15:00 у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity», відбудеться творча зустріч з акторами українського фільму «Король Данило».
Хто приїде на зустріч з відвідувачами кінотеатру «Premier City»?
Король Данило - Сергій Ярмошенко, Василько - Юрій Вихованець, Хільда - Марина Мазур, Гордій - Олег Сікиринський, воєвода Журавель - Юрій Журавель, режисер - Тарас Химич, продюсер - Олеся Галканова-Лань, арт-директор - Олена Химич, стилістка - Яніна Фаяд, помічник режисера - Олексій Лань.
Чекаємо Вас у кінотеатрі «Premier City»!
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Хто приїде на зустріч з відвідувачами кінотеатру «Premier City»?
Король Данило - Сергій Ярмошенко, Василько - Юрій Вихованець, Хільда - Марина Мазур, Гордій - Олег Сікиринський, воєвода Журавель - Юрій Журавель, режисер - Тарас Химич, продюсер - Олеся Галканова-Лань, арт-директор - Олена Химич, стилістка - Яніна Фаяд, помічник режисера - Олексій Лань.
Чекаємо Вас у кінотеатрі «Premier City»!
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