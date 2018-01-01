Українці перемогли на Всесвітній олімпіаді з робототехніки
Сьогодні, 22:18
Українська команда здобула перше місце на Всесвітній олімпіаді з Робототехніки (WRO 2018), яка проходила у Таїланді. Це найкращий результат українців за останні 10 років.
Про це інформує 24 канал.
Загалом у World Robot Olympiad брали участь 486 команд з 63 країн світу. Зокрема 7 команд були з України.
Перше місце у студентській категорії (вік учасників 17-25 років) посіли Олексій Ткаченко, Микола Серветник, Сергій Шелех, команда Banana Milkshake.
Учасники, що представляли Україну на Олімпіаді, спочатку змагались у національному відборі на STEM-фестивалі ROBOTICA в Києві.
Всесвітня олімпіада з робототехніки (World Robot Olympiad – це змагання у сфері програмування та конструювання роботів серед молоді. Перед учасниками стоять завдання – за мінімальну кількість часу отримати максимальну кількість балів, та вирішити технічне завдання за допомогою сконструйованого робота.
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Про це інформує 24 канал.
Загалом у World Robot Olympiad брали участь 486 команд з 63 країн світу. Зокрема 7 команд були з України.
Перше місце у студентській категорії (вік учасників 17-25 років) посіли Олексій Ткаченко, Микола Серветник, Сергій Шелех, команда Banana Milkshake.
Учасники, що представляли Україну на Олімпіаді, спочатку змагались у національному відборі на STEM-фестивалі ROBOTICA в Києві.
Всесвітня олімпіада з робототехніки (World Robot Olympiad – це змагання у сфері програмування та конструювання роботів серед молоді. Перед учасниками стоять завдання – за мінімальну кількість часу отримати максимальну кількість балів, та вирішити технічне завдання за допомогою сконструйованого робота.
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