Українці перемогли на Всесвітній олімпіаді з робототехніки





Про це інформує



Загалом у World Robot Olympiad брали участь 486 команд з 63 країн світу. Зокрема 7 команд були з України.



Перше місце у студентській категорії (вік учасників 17-25 років) посіли Олексій Ткаченко, Микола Серветник, Сергій Шелех, команда Banana Milkshake.



Учасники, що представляли Україну на Олімпіаді, спочатку змагались у національному відборі на STEM-фестивалі ROBOTICA в Києві.



Всесвітня олімпіада з робототехніки (World Robot Olympiad – це змагання у сфері програмування та конструювання роботів серед молоді. Перед учасниками стоять завдання – за мінімальну кількість часу отримати максимальну кількість балів, та вирішити технічне завдання за допомогою сконструйованого робота.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українська команда здобула перше місце на Всесвітній олімпіаді з Робототехніки (WRO 2018), яка проходила у Таїланді. Це найкращий результат українців за останні 10 років.Про це інформує 24 канал Загалом у World Robot Olympiad брали участь 486 команд з 63 країн світу. Зокрема 7 команд були з України.Перше місце у студентській категорії (вік учасників 17-25 років) посіли, команда Banana Milkshake.Учасники, що представляли Україну на Олімпіаді, спочатку змагались у національному відборі на STEM-фестивалі ROBOTICA в Києві.Всесвітня олімпіада з робототехніки (World Robot Olympiad – це змагання у сфері програмування та конструювання роботів серед молоді. Перед учасниками стоять завдання – за мінімальну кількість часу отримати максимальну кількість балів, та вирішити технічне завдання за допомогою сконструйованого робота.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію